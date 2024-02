Sam Lowes admite: "Às vezes não percebo"

O estreante no Campeonato do Mundo de Superbike britânico Sam Lowes fala sobre as suas conquistas nos últimos dez anos em corridas de Grande Prémio antes do início da nova época.

Sam Lowes vai competir no Campeonato do Mundo de Superbike em 2024 com a recém-formada equipa Ducati do patrono Marc van der Straten. Após dez anos, o inglês de Lincoln, de 33 anos, regressa ao paddock que deixou em 2013 como Campeão do Mundo de Supersport na categoria de Moto2.

Isto significa que os gémeos Sam e Alex Lowes (Kawasaki) também vão correr um contra o outro pela primeira vez em muito tempo. Sam Lowes fez algumas declarações sobre a sua carreira até à data numa entrevista com colegas da MCN: "Quando se ganha um Grande Prémio, é para sempre! Já ganhei dez - as estatísticas também não mentem".

Comentando o seu tempo no paddock de GP e a sua incursão no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2017 com a Aprilia, Sam disse: "A minha oportunidade não se concretizou. Podia ter ganho muitas corridas na segunda-feira, em geral. Mas não se corre à segunda-feira, corre-se ao domingo. Mesmo assim estou orgulhoso e fiz o que me pareceu correto. Infelizmente, faltou a consistência, mas a velocidade estava lá."

Comentando o seu tempo na Moto2 contra talentos como Martin, Bastianini, Bezzecchi, Diggia, Marini e Morbidelli, disse: "Estou orgulhoso, o meu tempo nesta classe foi nos anos fortes da Moto2. Por causa destes homens, também penso no que teria acontecido se me tivessem dado outra oportunidade. O Diggia mostrou-o, é preciso tempo! Em certos dias, ganhei a todos os vencedores de MotoGP".

Lowes gosta de falar sobre os dias em que parecia imbatível, como no GP de Jerez de 2023, quando apanhou Pedro Acosta e acabou por vencer por três segundos. "Em certos dias, sou tão bom como os melhores. Está bem, talvez não seja exatamente como o Marc Marquez nos dias dele, mas já fiz 20 poles e 26 pódios."

Lowes gosta de sublinhar outra coisa: "Eu era igualmente rápido na minha adolescência. As pessoas diziam-me para me limitar a correr e foi exatamente isso que fiz. Tinha 21 anos quando verifiquei pela primeira vez os dados num computador. Mesmo agora, por vezes não percebo como os outros. É diferente, mas não vejo isso como uma coisa negativa - cada um é o que é."