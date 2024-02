Kawasaki sans illusion : ce qu'apporte la mise à jour du moteur

Kawasaki a obtenu deux concessions pour 2024 en raison du règlement : Le moteur de la ZX-10RR peut tourner 500 tr/min plus haut, le maximum étant désormais fixé à 15.100 tr/min. Et au lieu des dix jours d'essai normaux, le constructeur japonais dispose de 16 jours.

Sur le plan technique, Kawasaki est à la traîne, les innovations ont été apportées par d'autres ces dernières années, Ducati en tête. L'équipe Green a néanmoins réussi à se hisser chaque saison dans le top 3 du classement général, le champion record Jonathan Rea a pu masquer de nombreuses faiblesses grâce à ses compétences exceptionnelles.

SPEEDWEEK.com a rencontré Marcel Duinker, le chef d'équipe de la nouvelle recrue Axel Bassani, à Phillip Island. Cet ingénieur diplômé des Pays-Bas travaille depuis 20 ans pour Kawasaki et a été sacré champion du monde en 2013 avec Tom Sykes. Il peut juger de la ZX-10RR sur le plan technique comme personne d'autre.

"Au final, la pilotabilité est la chose la plus importante", dit Duinker en principe à propos des modifications techniques. "Nous avons essayé d'améliorer notre puissance de pointe, mais en même temps, nous avons aussi fait attention à l'accélération en sortie de virage. Nous essayons toujours de maximiser la puissance de notre moteur, mais il y a une limite. Nous avons amélioré notre moteur pour cette année. Cela sera-t-il suffisant ? Non, mais nous serons plus proches techniquement. Nous avons été plus dépendants des changements de règles que de la possibilité de travailler dans le cadre des règles. À cet égard, nous sommes actuellement assez limités".

Il fut un temps où Kawasaki sortait un nouveau modèle d'homologation presque chaque année, l'actuel a trois ans - et il n'y a aucune perspective de nouvelle moto.

"Les pièces de concession et de super concession nous donnent plus de marge de manœuvre pour nous améliorer", a décrit l'homme de 46 ans. "Kawasaki a décidé de suivre cette voie pour le moment. Je me sens comme il y a douze ans, nous devons rattraper notre retard et réduire l'écart. Nous devons nous concentrer sur ce que nous devons faire et le réaliser en collaboration avec Kawasaki. Notre moto a toujours de nombreux points forts, mais nous savons aussi exactement ce qui doit être amélioré".

La philosophie actuelle de Kawasaki décrite ci-dessus a fait que Rea a pris la fuite et est parti chez Yamaha. Et seuls les optimistes incorrigibles s'attendent à ce qu'Alex Lowes ou Axel Bassani réalisent des performances comme le Nord-Irlandais. Rea a connu ses pires années chez Kawasaki en 2022 et 2023 en tant que troisième du championnat du monde, mais il est tout de même monté sur le podium à 30 et 18 reprises. Lowes n'a pas obtenu autant de podiums durant toute sa carrière.