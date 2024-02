Kawasaki senza illusioni: cosa porta l'aggiornamento del motore

Kawasaki ha ricevuto due concessioni per il 2024 a causa dei regolamenti: Il motore della ZX-10RR è autorizzato a salire di 500 giri al minuto, il massimo è ora di 15.100 giri al minuto. Inoltre, invece dei normali dieci giorni di test, il costruttore giapponese ne ha a disposizione sedici.

Tecnicamente, Kawasaki è rimasta indietro, le innovazioni sono state apportate da altri negli ultimi anni, soprattutto dalla Ducati. Ciononostante, il Team Green si è piazzato ogni stagione nei primi tre posti della classifica generale e il campione in carica Jonathan Rea è stato in grado di coprire molte debolezze con le sue eccezionali capacità.

SPEEDWEEK.com ha incontrato Marcel Duinker, il capo equipaggio del nuovo arrivato Axel Bassani, a Phillip Island. L'ingegnere olandese laureato lavora per Kawasaki da 20 anni ed è diventato campione del mondo con Tom Sykes nel 2013. È in grado di giudicare la ZX-10RR dal punto di vista tecnico come nessun altro.

"Alla fine, la guidabilità è la cosa più importante", dice Duinker a proposito delle modifiche tecniche. "Abbiamo cercato di migliorare le prestazioni massime, ma allo stesso tempo abbiamo prestato attenzione all'accelerazione in uscita dalle curve. Cerchiamo sempre di massimizzare la potenza del nostro motore, ma c'è un limite. Abbiamo migliorato il nostro motore per quest'anno. Sarà sufficiente? No, ma saremo più vicini tecnicamente. Dipendevamo più dalle modifiche alle regole che dalla capacità di lavorare all'interno delle regole stesse. Al momento siamo piuttosto limitati da questo punto di vista".

In passato Kawasaki presentava un nuovo modello omologato quasi ogni anno, mentre quello attuale ha tre anni e non c'è alcuna prospettiva di una nuova moto.

"Le parti Concession e Super Concession ci offrono un maggiore margine di miglioramento", ha spiegato il 46enne. "Kawasaki ha deciso di seguire questa strada al momento. Mi sento come dodici anni fa, dobbiamo recuperare e ridurre il gap. Dobbiamo concentrarci su ciò che va fatto e realizzarlo insieme a Kawasaki. La nostra moto ha ancora molti punti di forza, ma sappiamo anche esattamente cosa deve essere migliorato".

L'attuale filosofia Kawasaki descritta sopra è stata la ragione per cui Rea ha preso il volo ed è passato alla Yamaha. E solo gli incorreggibili ottimisti si aspettano che Alex Lowes o Axel Bassani forniscano prestazioni simili a quelle del nordirlandese. Rea ha vissuto i suoi peggiori anni Kawasaki nel 2022 e nel 2023 come terzo nel Campionato del Mondo, ma è comunque salito sul podio rispettivamente 30 e 18 volte. Lowes non ha conquistato così tanti podi in tutta la sua carriera.