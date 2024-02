Kawasaki sem ilusões: o que traz a atualização do motor

Marcel Duinker, um dos chefes de equipa da equipa de fábrica da Kawasaki, disse ao SPEEDWEEK.com onde vê a ZX-10RR melhorada no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 em comparação com a concorrência.

A Kawasaki recebeu duas concessões para 2024 devido aos regulamentos: O motor da ZX-10RR está autorizado a rodar 500 rpm mais alto, o máximo é agora 15.100 rpm. E em vez dos normais dez dias de testes, o fabricante japonês tem 16 disponíveis.

Tecnicamente, a Kawasaki ficou para trás, as inovações foram trazidas por outros nos últimos anos, sobretudo a Ducati. No entanto, a Equipa Verde tem terminado todas as épocas entre os três primeiros da classificação geral e o campeão Jonathan Rea tem conseguido colmatar muitas fraquezas com as suas capacidades extraordinárias.

O SPEEDWEEK.com encontrou-se com Marcel Duinker, o chefe de equipa do recém-chegado Axel Bassani, em Phillip Island. O engenheiro holandês licenciado trabalha para a Kawasaki há 20 anos e tornou-se campeão do mundo com Tom Sykes em 2013. Ele pode avaliar a ZX-10RR tecnicamente como ninguém.

"No final, a facilidade de condução é o mais importante", diz Duinker sobre as alterações técnicas. "Tentámos melhorar a nossa performance de topo, mas ao mesmo tempo também prestámos atenção à aceleração nas curvas. Tentamos sempre maximizar a potência do nosso motor, mas há um limite. Melhorámos o nosso motor para este ano. Será suficiente? Não. Mas estaremos mais próximos tecnicamente. Estávamos mais dependentes de haver mudanças nas regras do que sermos capazes de trabalhar dentro das mesmas. Neste momento, estamos bastante limitados nesse aspeto."

Houve tempos em que a Kawasaki lançava um novo modelo de homologação quase todos os anos, o atual tem três anos - e não há perspectivas de uma nova moto.

"As peças Concession e Super Concession dão-nos mais espaço para melhorar", explicou o piloto de 46 anos. "A Kawasaki decidiu seguir este caminho neste momento. Sinto-me como há doze anos atrás, temos de recuperar o atraso e reduzir a diferença. Temos de nos concentrar no que precisa de ser feito e concretizá-lo em conjunto com a Kawasaki. A nossa moto ainda tem muitos pontos fortes, mas também sabemos exatamente o que precisa de ser melhorado."

A atual filosofia da Kawasaki descrita acima foi a razão pela qual Rea levantou voo e foi para a Yamaha. E só os optimistas incorrigíveis esperam que Alex Lowes ou Axel Bassani tenham desempenhos como o do irlandês do norte. Rea experimentou seus piores anos de Kawasaki em 2022 e 2023 como terceiro no Campeonato Mundial, mas ainda terminou no pódio 30 e 18 vezes, respetivamente. Lowes não conquistou tantos pódios em toda a sua carreira.