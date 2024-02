Cosa si può vedere in diretta dalla SBK a Phillip Island

Gli appassionati di Superbike della Germania dovranno fare a meno della trasmissione televisiva di ServusTV nel 2024, ma gli austriaci continueranno a offrire lo streaming gratuito. L'incontro in Australia può essere visto in diretta anche su Eurosport.

ServusTV si è ritirata dalla Germania alla fine del 2023 e da allora è disponibile solo in Austria. Si tratta di un'amara battuta d'arresto per gli appassionati del campionato mondiale Superbike, in quanto l'emittente privata trasmetteva in diretta le gare della massima categoria in chiaro. L'apertura della stagione di quest'anno a Phillip Island, così come tutti gli altri incontri della Superbike, saranno quindi disponibili in Austria solo sulla TV lineare, come è noto per le trasmissioni convenzionali.

Almeno il servizio di streaming ServusTV On rimarrà disponibile per gli spettatori tedeschi. L'applicazione necessaria può essere facilmente installata su qualsiasi televisore moderno e può essere visualizzata anche tramite browser su computer desktop, notebook, tablet e smartphone. ServusTV On trasmetterà tutte le gare e le sessioni di qualificazione del Campionato Mondiale Superbike e delle classi di supporto Supersport e Supersport 300 in diretta, gratuitamente e in HD in Germania, Austria e Svizzera. Philipp Krummholz commenterà la maggior parte delle azioni, con Stefan Nebel al suo fianco come esperto.

Il canale sportivo Eurosport, di proprietà di Discovery, ha un contratto con il promotore Dorna fino alla fine del 2025 e le gare saranno commentate dalla storica coppia Lenz Leberkern e Dirk Raudies. Mentre Eurosport 1 può essere ricevuto gratuitamente via cavo, satellite e streaming, Eurosport 2 è disponibile solo sulla pay TV ed è incluso nei pacchetti di Discovery+, DAZN, Sky o Joyn. È possibile anche la ricezione tramite IPTV.

La buona notizia: l'apertura della stagione australiana sarà trasmessa in diretta da Eurosport 1, in particolare le gare principali della categoria SBK il sabato e la domenica, nonché le gare del campionato mondiale Supersport in entrambi i giorni.

La stessa Dorna fornirà la copertura più completa attraverso il proprio sito web worldsbk.com con il video pass stream e il commento in inglese. L'abbonamento al prezzo di 69,90 euro dà accesso a tutti i contenuti nel 2024 e fino alla prima gara del 2025. Il video pass non solo fornisce l'accesso senza pubblicità a tutte le sessioni di tutte le classi nei fine settimana di gara, ma include anche l'off-season, le interviste e l'archivio video delle gare complete della SBK dal 2006 in poi.