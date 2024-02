O que pode ser visto em direto do SBK em Phillip Island

A ServusTV retirou-se da Alemanha no final de 2023 e, desde então, só está disponível na Áustria. Trata-se de um amargo revés para os adeptos do Campeonato do Mundo de Superbike, uma vez que a emissora privada transmitia de forma fiável as corridas da categoria principal em direto na televisão de acesso livre. A abertura da época deste ano em Phillip Island, bem como todas as outras corridas de Superbike, só estarão disponíveis na Áustria na televisão linear - como é conhecida a transmissão convencional.

Pelo menos o serviço de streaming ServusTV On continuará a estar disponível para os telespectadores alemães. A aplicação necessária para o efeito pode ser facilmente instalada em qualquer televisão moderna e pode também ser visualizada através do browser em computadores de secretária, computadores portáteis, tablets e smartphones. A ServusTV On irá transmitir todas as corridas e sessões de qualificação do Campeonato do Mundo de Superbike e das suas classes de apoio Supersport e Supersport 300 em direto, gratuitamente e em HD na Alemanha, Áustria e Suíça. Philipp Krummholz irá comentar a maior parte da ação, com Stefan Nebel ao seu lado como especialista.

O canal desportivo Eurosport, propriedade da Discovery, tem um contrato com o promotor Dorna até ao final de 2025 e as corridas serão comentadas pela dupla de longa data Lenz Leberkern e Dirk Raudies. Enquanto o Eurosport 1 pode ser recebido gratuitamente por cabo, satélite e streaming, o Eurosport 2 só está disponível na televisão paga e está incluído nos pacotes da Discovery+, DAZN, Sky ou Joyn. A receção via IPTV também é possível.

A boa notícia: A abertura da época na Austrália será transmitida em direto pelo Eurosport 1, nomeadamente as principais corridas da categoria SBK no sábado e no domingo, bem como as corridas do Campeonato do Mundo de Supersport em ambos os dias.

A própria Dorna irá fornecer a cobertura mais abrangente através do seu próprio sítio Web worldsbk.com com o vídeo pass stream e comentários em inglês. A subscrição por 69,90 euros dá acesso a todos os conteúdos em 2024 e até à primeira corrida de 2025. O passe de vídeo não só dá acesso sem anúncios a todas as sessões de todas as classes nos fins-de-semana de corrida, como também inclui a época baixa, entrevistas e o arquivo de vídeo das corridas SBK completas a partir de 2006.