Dominique Aegerter (Yamaha): "Eso me golpea más fuerte"

La preparación óptima para la temporada se presenta diferente: Dominique Aegerter se entrenó en España a principios de enero y se preparó para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 con supermotard, flat track y motocross. Sin embargo, cuando el primer test en Jerez estaba programado para los días 24/25 de enero, el piloto suizo se sintió enfermo y no sólo tuvo que cancelar el test en España, sino también el de Portimão unos días más tarde.

Cuando el piloto de 33 años se suba de nuevo a su Yamaha R1 en el test de Dorna en Phillip Island el martes, ¡se sentará por última vez en su moto de carreras el 1 de noviembre! "El viaje a Australia me ha parecido esta vez una eternidad; he estado viajando casi dos días. Pero cuando llegué aquí, me sentí mimado por el buen tiempo. Hacía casi cuatro meses que no me subía a mi Yamaha Superbike", reflexionó el piloto de Rohrbach. "Por eso estoy deseando volver por fin a la pista a ritmo de carrera. Pero iremos paso a paso, sobre todo porque mi condición física aún no es perfecta al 100%. Así que lo más importante es desarrollar un buen feeling con la moto, dar muchas vueltas y sacudirme el óxido del invierno".

En un principio, Dorna había previsto dos medias jornadas de entrenamientos. Sin embargo, debido a que los neumáticos Pirelli para la categoría de Superbikes llegaron demasiado tarde a Australia, la máxima categoría del Campeonato del Mundo basado en la producción pasará todo el martes en la pista. Hoy lunes ha sido el turno del Campeonato del Mundo de Supersport.

El cambio de planes es especialmente desafortunado para Aegerter, que aún no ha probado este año. "Esto me afecta personalmente un poco más que a mis rivales, porque todavía me faltan kilómetros sobre la moto este año", explicó el piloto de Yamaha. "Así que sólo tenemos el martes para preparar el primer fin de semana de carreras. Pero estas ocho horas de entrenamiento son mejor que nada. Por supuesto, también habrá algunas piezas que evaluar, pero como ya he dicho, sobre todo necesito kilómetros para volver a coger el ritmo y ponerme al día. Vamos a ver cómo va y espero divertirme mucho y disfrutar del día".