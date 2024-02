Dominique Aegerter (Yamaha) : "Cela me touche plus durement".

En raison d'une infection virale, Dominique Aegerter a manqué les tests Superbike de janvier à Jerez et Portimão. Le pilote suisse de Yamaha ne se sent toujours pas complètement rétabli.

Une préparation optimale pour la saison a l'air différente : Dominique Aegerter s'est entraîné début janvier en Espagne et s'est préparé au championnat du monde de Superbike 2024 en pratiquant le supermotard, le flat-track et le motocross. Mais alors que le premier test était prévu à Jerez les 24 et 25 janvier, le Suisse s'est senti malade et a dû annuler non seulement le test en Espagne, mais aussi Portimão quelques jours plus tard.

Lorsque le pilote de 33 ans remontera sur sa Yamaha R1 mardi lors du test Dorna à Phillip Island, la dernière fois qu'il s'est assis sur sa machine de travail remonte au 1er novembre ! "Cette fois, le voyage vers l'Australie a duré une éternité ; j'ai passé presque deux jours sur la route. Mais en arrivant ici, j'ai été gâté par le beau temps. Cela fait presque quatre mois que je n'ai pas piloté ma superbike Yamaha", a ruminé le pilote de Rohrbach. "C'est pourquoi je me réjouis de pouvoir enfin reprendre la piste au rythme de la course. Mais nous allons prendre les choses étape par étape, d'autant plus que ma condition physique n'est pas encore parfaite à 100 %. Le plus important est donc de développer un bon feeling avec la moto, de faire beaucoup de tours et de se débarrasser de la rouille hivernale".

A l'origine, Dorna avait prévu deux demi-journées de test. Mais comme les pneus Pirelli pour la catégorie Superbike sont arrivés trop tard en Australie, la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série passera toute la journée de mardi sur la piste. Aujourd'hui lundi, c'était au tour du championnat du monde Supersport.

Pour Aegerter, qui n'a pas encore effectué d'essais cette année, ce changement de programme est particulièrement malheureux. "Personnellement, cela me touche un peu plus que mes concurrents, car il me manque encore des kilomètres sur la moto cette année", a expliqué le pilote Yamaha. "Nous n'avons donc que le mardi pour nous préparer au premier week-end de course. Mais ces huit heures d'entraînement sont mieux que rien. Bien sûr, il y aura quelques pièces à évaluer, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai surtout besoin de kilomètres pour retrouver mon rythme et ma vitesse. On verra comment ça se passe et j'espère que je vais m'amuser et profiter de cette journée".