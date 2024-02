Dominique Aegerter (Yamaha): "Questo mi colpisce di più".

Dominique Aegerter ha saltato i test Superbike di Jerez e Portimão a gennaio a causa di un'infezione virale. Il pilota svizzero della Yamaha non si sente ancora completamente in salute.

La preparazione ottimale per la stagione sembra diversa: Dominique Aegerter si è allenato in Spagna all'inizio di gennaio e si è preparato per il Campionato Mondiale Superbike 2024 con supermoto, flat track e motocross. Tuttavia, quando il primo test a Jerez era previsto per il 24/25 gennaio, il pilota svizzero si è sentito male e non solo ha dovuto annullare il test in Spagna, ma anche quello di Portimão pochi giorni dopo.

Quando il 33enne è tornato in sella alla sua Yamaha R1 al test Dorna di Phillip Island, martedì, l'ultima volta si è seduto sulla sua moto da corsa il 1° novembre! "Il viaggio verso l'Australia questa volta è durato un'eternità: ho viaggiato per quasi due giorni. Ma quando sono arrivato qui, sono stato viziato dal bel tempo. Sono passati quasi quattro mesi dall'ultima volta che ho guidato la mia Yamaha Superbike", ha commentato il pilota di Rohrbach. "Per questo non vedo l'ora di tornare finalmente in pista a ritmo di gara. Ma faremo le cose passo dopo passo, soprattutto perché le mie condizioni fisiche non sono ancora perfette al 100%. Quindi la cosa più importante è sviluppare un buon feeling con la moto, fare molti giri e scrollarsi di dosso la ruggine invernale".

Originariamente, la Dorna aveva previsto due mezze giornate di test. Tuttavia, poiché i pneumatici Pirelli per la classe Superbike sono arrivati troppo tardi in Australia, la massima categoria del Campionato del Mondo di serie trascorrerà l'intera giornata di martedì in pista. Oggi, lunedì, è stata la volta del Campionato mondiale Supersport.

Il cambio di programma è particolarmente spiacevole per Aegerter, che quest'anno non ha ancora effettuato test. "Questo mi colpisce personalmente un po' più dei miei rivali, perché quest'anno mi mancano ancora dei chilometri sulla moto", ha spiegato il pilota della Yamaha. "Quindi abbiamo solo il martedì per prepararci al primo weekend di gara. Ma queste otto ore di allenamento sono meglio di niente. Naturalmente, ci saranno anche alcune parti da valutare, ma come ho detto, ho bisogno soprattutto di chilometri per riprendere il ritmo e la velocità. Vediamo come andrà e spero di divertirmi e di godermi la giornata".