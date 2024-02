Dominique Aegerter (Yamaha): "Isso atinge-me mais"

A preparação ideal para a época é diferente: Dominique Aegerter treinou em Espanha no início de janeiro e preparou-se para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com supermoto, pista plana e motocross. No entanto, quando o primeiro teste em Jerez estava marcado para 24/25 de janeiro, o piloto suíço sentiu-se mal e não só teve de cancelar o teste em Espanha, como também o de Portimão, alguns dias depois.

Quando o piloto de 33 anos voltar a montar a sua Yamaha R1 no teste da Dorna em Phillip Island, na terça-feira, a última vez que se sentou na sua moto de corrida foi a 1 de novembro! "A viagem para a Austrália desta vez pareceu uma eternidade; estive a viajar durante quase dois dias. Mas quando cheguei aqui, fui mimado pelo tempo maravilhoso. Passaram quase quatro meses desde que andei na minha Yamaha Superbike", pensou o piloto de Rohrbach. "É por isso que estou ansioso por voltar finalmente à pista em ritmo de corrida. Mas vamos fazer as coisas passo a passo, especialmente porque a minha condição física ainda não está 100% perfeita. Por isso, o mais importante é desenvolver uma boa sensação com a moto, fazer muitas voltas e tirar a ferrugem do inverno."

Originalmente, a Dorna tinha planeado dois meios dias de testes. No entanto, como os pneus Pirelli para a classe Superbike chegaram demasiado tarde à Austrália, a categoria de topo do Campeonato do Mundo de Produção vai passar toda a terça-feira na pista. Hoje, segunda-feira, foi a vez do Campeonato do Mundo de Supersport.

A mudança de planos é particularmente infeliz para Aegerter, que ainda não testou este ano. "Isto atinge-me pessoalmente um pouco mais do que os meus rivais, porque ainda me faltam quilómetros na moto este ano", explicou o piloto da Yamaha. "Por isso, só temos terça-feira para nos prepararmos para o primeiro fim de semana de corrida. Mas estas oito horas de treino são melhores do que nada. Claro que também haverá algumas partes para avaliar, mas como disse, preciso principalmente de quilómetros para voltar ao ritmo das coisas e ganhar velocidade. Vamos ver como corre e espero divertir-me muito e aproveitar o dia."