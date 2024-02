Poco antes del GAU: la prueba SBK pende de un hilo

Desde el pasado jueves, los equipos de superbike están preocupados por si sus neumáticos llegarán a tiempo para la prueba del martes. El portacontenedores, que partió de Italia a principios de noviembre, no recibió permiso para pasar por el Canal de Suez debido a los ataques de los rebeldes Houthi en el Mar Rojo y, en su lugar, eligió la ruta más segura pero mucho más lejana alrededor de África hasta Australia.

Si los buques llegan tarde al puerto, tienen que esperar. Aunque incluso los portacontenedores más grandes pueden descargarse ahora en un día, el tiempo de espera puede ser de varios días o incluso semanas si llegan más barcos de los que pueden descargarse, o si no hay suficiente espacio de almacenamiento disponible en las terminales de carga.

Como anunció Dorna el domingo, el barco con los tres contenedores de Pirelli y un total de 3.000 neumáticos tenía asignado su atraque en Melbourne el lunes; incluso el Estado de Victoria, socio del evento SBK en Phillip Island, ha presionado para que se acelere el proceso.

Pero el plan de tener el material en el paddock el lunes por la tarde fracasó. Es de suponer que la descarga del barco y el posterior despacho de aduanas llevarán más tiempo del previsto.

La última situación es que al menos uno de los tres contenedores estará en el paddock a las 6 de la mañana del martes. Los equipos de Superbike entregaron sus llantas a los montadores de Pirelli el lunes. Cuando lleguen al paddock a las 6 de la mañana del martes y los neumáticos estén allí, se pondrán manos a la obra para que la prueba pueda empezar como está previsto a las 9.10 de la mañana.

Si los neumáticos llegan el martes, pero no a las 6 de la mañana como estaba previsto, sino más tarde, no está claro qué ocurrirá después. Si se acortará la jornada de pruebas, si se podrá cambiar al miércoles, o si esto sellará la cancelación. Los responsables de Dorna aún no han hecho ningún comentario al respecto.

Las previsiones meteorológicas para el martes son buenas, con temperaturas agradablemente cálidas de 23 grados centígrados. El plan es rodar de 9.10 a 13.10 y de 13.40 a 17.40. Phillip Island está diez horas por delante de la CET.