Juste avant le GAU : le test SBK ne tient qu'à un fil

Aux dernières nouvelles, le conteneur de pneus Pirelli devrait arriver au paddock de Phillip Island mardi matin à 6 heures. De cela dépendra la tenue ou non d'un test du championnat du monde de Superbike.

Depuis la semaine dernière, jeudi, les équipes de Superbike se demandent si leurs pneus arriveront à temps pour le test de mardi. Le porte-conteneurs parti d'Italie début novembre n'a pas été autorisé à passer par le canal de Suez en raison des attaques des rebelles Houthi en mer Rouge et a choisi à la place de contourner l'Afrique par une route plus sûre mais beaucoup plus longue pour rejoindre l'Australie.

Si les navires arrivent en retard au port, ils doivent attendre. Bien que même les plus grands porte-conteneurs puissent désormais être déchargés en une journée, le temps d'attente peut être de quelques jours, voire de quelques semaines, lorsque le nombre de navires arrivant est supérieur au nombre de navires pouvant être déchargés ou lorsque les terminaux de fret ne disposent pas d'un espace de stockage suffisant.

Comme l'avait annoncé Dorna dimanche, le bateau transportant les trois conteneurs Pirelli et un total de 3000 pneus s'est vu attribuer son poste d'amarrage à Melbourne lundi ; même l'État de Victoria, partenaire de l'événement SBK de Phillip Island, a fait pression pour un traitement plus rapide.

Mais le projet d'avoir le matériel dans le paddock lundi après-midi a échoué. Il est probable que le déchargement du bateau et le dédouanement qui s'ensuit prennent plus de temps que prévu.

Aux dernières nouvelles, au moins un des trois conteneurs devrait être dans le paddock mardi matin à 6 heures. Les équipes de Superbike ont livré leurs jantes aux monteurs Pirelli dans la journée de lundi. Si ces derniers arrivent au paddock mardi à 6 heures et que les pneus sont là, ils se lanceront à plein régime pour que les tests puissent commencer comme prévu à 9h10.

Si les pneus arrivent mardi, mais pas à 6 heures comme prévu, mais plus tard, on ne sait pas ce qui va se passer. Si la journée de test sera alors raccourcie, si l'on pourra se rabattre sur le mercredi, ou si l'annulation sera alors scellée. Les responsables de Dorna ne se sont pas encore exprimés à ce sujet.

Les prévisions météorologiques pour mardi sont belles, avec des températures agréables de 23 degrés Celsius. Le programme prévoit des courses de 9h10 à 13h10 et de 13h40 à 17h40. Phillip Island a dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale.