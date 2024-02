Poco prima del GAU: il test SBK è appeso a un filo

Da giovedì scorso i team della Superbike si preoccupano di sapere se i loro pneumatici arriveranno in tempo per il test di martedì. La nave portacontainer, partita dall'Italia all'inizio di novembre, non ha avuto il permesso di passare attraverso il Canale di Suez a causa degli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso e ha scelto la rotta più sicura, ma molto più lontana, intorno all'Africa per raggiungere l'Australia.

Se le navi arrivano in ritardo al porto, devono aspettare. Sebbene anche le navi portacontainer più grandi possano essere scaricate in giornata, il tempo di attesa può essere di alcuni giorni o addirittura di settimane se arrivano più navi di quelle che possono essere scaricate, o se non c'è abbastanza spazio di stoccaggio disponibile nei terminal merci.

Come annunciato da Dorna domenica, la nave con i tre container Pirelli e un totale di 3.000 pneumatici è stata assegnata all'attracco a Melbourne lunedì; anche lo Stato di Victoria, partner dell'evento SBK a Phillip Island, ha fatto pressioni per una lavorazione più rapida.

Ma il piano di avere il materiale nel paddock lunedì pomeriggio è fallito. Presumibilmente lo scarico della nave e il successivo sdoganamento richiederanno più tempo del previsto.

Secondo le ultime notizie, almeno uno dei tre container sarà nel paddock entro le 6 di martedì mattina. I team della Superbike hanno consegnato i cerchi ai montatori Pirelli lunedì. Quando arriveranno nel paddock alle 6 di martedì e i pneumatici saranno presenti, si metteranno all'opera per far sì che il test possa iniziare come previsto alle 9.10 del mattino.

Se i pneumatici arriveranno martedì, ma non alle 6 del mattino come previsto, bensì più tardi, non è chiaro cosa succederà. Se la giornata di test verrà accorciata, se sarà possibile passare al mercoledì o se questo segnerà la cancellazione. I responsabili della Dorna non hanno ancora rilasciato alcun commento in merito.

Le previsioni meteo per martedì sono buone, con temperature piacevolmente calde di 23 gradi. Il programma prevede che si corra dalle 9.10 alle 13.10 e dalle 13.40 alle 17.40. Phillip Island è dieci ore avanti rispetto alla CET.