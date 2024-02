Pouco antes da GAU: o teste SBK está por um fio

O último ponto de situação é que o contentor com os pneus Pirelli deverá chegar ao paddock de Phillip Island na terça-feira de manhã, às 6h00. Isto irá determinar se haverá um teste do Campeonato do Mundo de Superbike.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Desde a passada quinta-feira que as equipas de superbikes se preocupam em saber se os seus pneus chegarão a tempo para o teste de terça-feira. O navio porta-contentores, que partiu de Itália no início de novembro, não teve autorização para passar pelo Canal do Suez devido aos ataques dos rebeldes Houthi no Mar Vermelho e, em vez disso, optou pela rota mais segura, mas muito mais distante, à volta de África até à Austrália.

Se os navios chegam tarde ao porto, têm de esperar. Embora até os maiores navios porta-contentores possam agora ser descarregados num dia, o tempo de espera pode ser de alguns dias ou mesmo semanas se chegarem mais navios do que aqueles que podem ser descarregados, ou se não houver espaço de armazenamento suficiente disponível nos terminais de carga.

Tal como anunciado pela Dorna no domingo, o navio com os três contentores da Pirelli e um total de 3000 pneus foi atracado em Melbourne na segunda-feira; até o Estado de Victoria, parceiro do evento SBK em Phillip Island, fez pressão para que o processo fosse mais rápido.

Mas o plano de ter o material no paddock na tarde de segunda-feira falhou. Presumivelmente, o descarregamento do navio e o subsequente desalfandegamento demorarão mais tempo do que o previsto.

A situação mais recente é que pelo menos um dos três contentores estará no paddock às 6 horas da manhã de terça-feira. As equipas de Superbike entregaram as suas jantes aos instaladores da Pirelli na segunda-feira. Quando chegarem ao paddock às 6 da manhã de terça-feira e os pneus estiverem lá, vão começar a correr para que o teste possa começar como planeado às 9.10 da manhã.

Se os pneus chegarem de facto na terça-feira, mas não às 6 da manhã, como previsto, e sim mais tarde, não se sabe o que acontecerá a seguir. Se o dia de testes será encurtado, se será possível mudar para quarta-feira, ou se isso irá selar o cancelamento. Os responsáveis da Dorna ainda não fizeram qualquer comentário sobre este assunto.

A previsão do tempo para terça-feira é boa, com temperaturas agradavelmente quentes de 23 graus Celsius. O plano é correr das 9h10 às 13h10 e das 13h40 às 17h40. Phillip Island está dez horas à frente da CET.