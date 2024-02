Levée d'alerte : les tests SBK auront bien lieu à Phillip Island

Lorsque les membres du cirque SBK ont quitté le circuit lundi soir, personne ne savait s'ils allaient pouvoir rouler mardi. Les conteneurs contenant au total 3000 pneus n'étaient toujours pas arrivés du port de Melbourne, la dernière information étant qu'ils seraient livrés avant 6 heures du matin mardi.

La cargaison était en mer depuis plus de trois mois, car le navire ne pouvait pas passer par le canal de Suez en Egypte depuis l'Italie en raison des rebelles belliqueux Houthi en mer Rouge et devait contourner toute l'Afrique pour se rendre en Australie. A cela se sont ajoutés d'autres retards en cours de route à cause de la météo, puis l'attente devant le port et le dédouanement.



Le promoteur Dorna est responsable de toute la logistique.

Depuis 6 heures mardi matin, Phillip Island ayant dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale, les collaborateurs de Pirelli montent l'or noir à plein régime pour que les tests puissent commencer comme prévu à 9h10.



Deux sessions de quatre heures chacune sont prévues, de 9h10 à 13h10 et de 13h40 à 17h40. Sous un soleil radieux, la température devrait atteindre 23 degrés Celsius.