Via libera ai test SBK a Phillip Island

Dopo alcuni giorni snervanti, i pneumatici Pirelli per i piloti del Campionato Mondiale Superbike sono finalmente arrivati in pista in Australia. Martedì si svolgeranno otto ore di test a Phillip Island.

Quando i membri del circo SBK hanno lasciato la pista lunedì sera, nessuno sapeva se sarebbero stati in grado di correre martedì. I container con un totale di 3000 pneumatici non erano ancora arrivati dal porto di Melbourne, l'ultima informazione era che sarebbero stati consegnati entro le 6 di martedì mattina.

Il carico è rimasto in mare per oltre tre mesi perché la nave non è potuta partire dall'Italia attraverso il Canale di Suez in Egitto a causa dei ribelli Huthi nel Mar Rosso e ha dovuto prendere la lunga rotta per l'Australia aggirando tutta l'Africa. Inoltre, ci sono stati ulteriori ritardi durante il tragitto a causa delle condizioni meteorologiche, poi i tempi di attesa fuori dal porto e lo sdoganamento.



L'organizzatore Dorna è responsabile di tutta la logistica.

Dalle 6 di martedì mattina, a Phillip Island, con dieci ore di anticipo rispetto all'ora dell'Europa centrale, i dipendenti Pirelli stanno montando l'oro nero a pieno ritmo per far sì che il test possa iniziare in orario alle 9.10.



Sono previste due sessioni di quattro ore, dalle 9.10 alle 13.10 e dalle 13.40 alle 17.40. Con il sole splendente, la temperatura dovrebbe raggiungere i 23 gradi centigradi.