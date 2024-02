Tudo limpo: O teste SBK em Phillip Island vai realizar-se

Depois de alguns dias de muito nervosismo, os pneus Pirelli para os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike chegaram finalmente à pista de corrida na Austrália. Um total de oito horas de testes terá lugar em Phillip Island na terça-feira.

Quando os membros do circo SBK deixaram a pista de corrida na segunda-feira à noite, ninguém sabia se poderiam correr na terça-feira. Os contentores com um total de 3000 pneus ainda não tinham chegado do porto de Melbourne, a última informação era que seriam entregues às 6 horas da manhã de terça-feira.

A carga estava no mar há mais de três meses, porque o navio não pôde navegar de Itália através do Canal do Suez, no Egipto, devido aos rebeldes Huthi no Mar Vermelho, e teve de tomar a longa rota para a Austrália, contornando toda a África. Para além disso, houve mais atrasos no percurso devido às condições meteorológicas, ao tempo de espera fora do porto e ao desalfandegamento.



A promotora Dorna é responsável por toda a logística.

Desde as 6 horas da manhã de terça-feira, Phillip Island está dez horas adiantada em relação à hora CET, os funcionários da Pirelli têm estado a instalar o ouro negro a todo o vapor para que o teste possa começar às 9h10.



Estão previstas duas sessões de quatro horas, das 9h10 às 13h10 e das 13h40 às 17h40. Com o sol a brilhar intensamente, prevê-se que a temperatura atinja os 23 graus Celsius.