Phillip Island, 1ª sesión: Se baten los récords

Tradicionalmente, los pilotos del Campeonato del Mundo de Superbike y Supersport prueban en la misma pista el lunes y el martes antes del estreno del Mundial en Phillip Island. Sin embargo, debido a importantes dificultades logísticas en vísperas del evento, se produjo un cambio de planes: El lunes sólo corrieron los pilotos de Supersport, el martes la pista pertenece a los ases de Superbike.

Desgraciadamente para los equipos, el tiempo de prueba se comprimió en un solo día. Originalmente, habrían tenido dos horas y media entre las sesiones 1 y 2 del lunes y el martes para modificar las motos y analizar los datos, además de toda la noche del lunes al martes. Ahora, las dos sesiones de cuatro horas sólo se ven interrumpidas por un descanso de media hora.



Las carreras tendrán lugar el martes de 9.10 a 13.10 y de 13.40 a 17.40, Phillip Island se adelanta diez horas respecto al horario CET.



El nuevo asfalto, que se colocó el pasado mes de diciembre, es una incógnita para todos. A principios de febrero, varios pilotos punteros del Campeonato Australiano de Superbikes aprovecharon un evento en Phillip Island para prepararse para la temporada, con el tricampeón Troy Herfoss (Ducati) rodando más de un segundo más rápido que su anterior marca personal.



Cuando se apagó el semáforo rojo el martes por la mañana, Philipp Öttl fue el primero en salir a la pista. Tras dos años con una Ducati, el bávaro está este año en la parrilla del equipo Yamaha GMT94.



Sólo pasaron 15 minutos antes de que el hombre de la remontada Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) fuera el primero en bajar de 1:31 minutos.



Para comparar: La vuelta más rápida en el Campeonato del Mundo de Superbike en Phillip Island la marcó Jonathan Rea (Kawasaki) en la carrera sprint de 2019 con 1:30.075 min. El récord de la pole lo tiene Tom Sykes (BMW) con 1:29.230 min, establecido en 2020.



Después de media hora, el recién llegado de BMW Toprak Razgatlioglu ya era más rápido que la mejor vuelta de carrera con 1:29.904 min.



Garrett Gerloff, del equipo alemán BMW Team Bonovo action, provocó una larga interrupción durante la primera hora cuando su M1000RR derramó aceite sobre la pista tras un fallo de motor.



El Campeón del Mundo Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati) no tomó parte en la primera hora, pero ya estaba entre los tres primeros tras sólo cinco vueltas.



Tras algo más de dos horas de pruebas, Iannone fue el primero en batir el récord de la pole a las 11.17 hora local con un tiempo de 1:29.080 minutos, pero fue inmediatamente superado por el Campeón del Mundo de Supersport Nicolo Bulega. El debutante ha sido el primer piloto de Superbike en bajar de 1:29 min y ha marcado un fabuloso mejor tiempo de 1:28.962 min.



15 minutos antes de la pausa para comer, Bulega incluso mejoró a 1:28.890 minutos, ¡a 0,340 segundos del récord de la pole! Y eso con neumáticos de carrera, eso sí. Los expertos dan por hecho que veremos tiempos de 1:27 en la Superpole del sábado con neumáticos traseros de calificación.



Segundo en la primera sesión ha sido el sorprendente Iannone, seguido de Locatelli y Razgatlioglu, que también se ha quedado a menos del récord de la pole.



Bautista terminó quinto, y el campeón del récord, Johnny Rea (Pata Yamaha), un impresentable duodécimo tras su fuerte caída.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), que se perdió todas las pruebas en enero debido a una enfermedad vírica, rodó con su R1 por primera vez desde el 1 de noviembre. Aunque se ha recuperado bien físicamente, su forma física aún no está al mismo nivel que antes de la enfermedad. El piloto suizo es actualmente 14º.



Öttl tuvo problemas técnicos en su Yamaha y sólo completó 21 vueltas, mientras que los pilotos más trabajadores completaron más de 50. Como resultado, el bávaro quedó varado en 19ª posición y actualmente pierde 2 segundos.



Varios pilotos se han caído, entre ellos Michael van der Mark (curva 2), Iker Lecuona (curva 11), Bulega (curva 4), Rea (curva 11) e Iannone.