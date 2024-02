Phillip Island, 1ère séance : Les records sont balayés

Traditionnellement, avant l'ouverture du championnat du monde à Phillip Island, les pilotes du championnat du monde Superbike et Supersport effectuent des tests sur le même circuit le lundi et le mardi. Mais en raison d'importantes difficultés logistiques préalables, les organisateurs ont changé de programme : Le lundi, seuls les pilotes de Supersport ont roulé, le mardi, la piste appartient aux as du Superbike.

Malheureusement pour les équipes, la période d'essai a été comprimée sur une seule journée. A l'origine, elles auraient eu deux heures et demie entre les sessions 1 et 2 du lundi et du mardi pour effectuer des modifications sur les motos et analyser les données, plus toute la nuit du lundi au mardi. Désormais, les deux fois quatre heures ne sont interrompues que par une pause d'une demi-heure.



Mardi, les courses auront lieu de 9h10 à 13h10 et de 13h40 à 17h40, Phillip Island a dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale.



Le nouvel asphalte, posé en décembre dernier, est une inconnue pour tous. Début février, quelques pilotes de pointe du championnat australien de Superbike ont profité d'un événement à Phillip Island pour se préparer à la saison. Le triple champion Troy Herfoss (Ducati) avait alors réalisé plus d'une seconde de mieux que son meilleur temps personnel à ce moment-là.



Mardi matin, à l'extinction du feu rouge, Philipp Öttl a été le premier à prendre la piste. Après deux années passées sur une Ducati, le Bavarois est cette année au départ pour le team Yamaha GMT94.



Il n'a fallu que 15 minutes pour que le revenant Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) soit le premier à passer sous les 1'31''.



À titre de comparaison, le tour le plus rapide du Championnat du monde Superbike a été réalisé à Phillip Island par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:30,075 min lors de la course sprint de 2019. Le record de pole position est détenu par Tom Sykes (BMW) avec 1:29,230 min, établi en 2020.



Après une demi-heure, le nouveau venu chez BMW, Toprak Razgatlioglu, était déjà plus rapide que le meilleur tour en course avec 1:29,904 min.



Garrett Gerloff, de l'équipe allemande BMW Bonovo action, a provoqué une longue interruption durant la première heure, sa M1000RR ayant répandu de l'huile sur la piste après une panne moteur.



Le champion du monde Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) a renoncé à la première heure, mais s'est ensuite retrouvé dans le top 3 après seulement cinq tours.



Après un peu plus de deux heures de tests, Iannone est resté le premier sous le record de la pole à 11h17 (heure locale) avec 1:29,080 min, mais il a été immédiatement battu par le champion du monde Supersport Nicolo Bulega. Le rookie est devenu le premier pilote Superbike à passer sous la barre des 1:29 min et a signé un fabuleux meilleur temps en 1:28,962 min.



15 minutes avant la pause de midi, Bulega a même amélioré son temps en 1:28,890 min, soit 0,340 sec de moins que le record de la pole ! Et ce, avec des pneus de course, bien sûr. Les experts estiment que nous verrons des temps de 1:27 lors de la Superpole de samedi avec des pneus arrière de qualification.



L'étonnant Iannone a terminé deuxième de la première séance, suivi de Locatelli et Razgatlioglu, qui sont également restés sous le record de la pole.



Bautista a terminé cinquième et le champion du monde des records Johnny Rea (Pata Yamaha) a pris une discrète douzième place après sa violente sortie de piste.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), qui a manqué tous les tests de janvier en raison d'une maladie virale, a piloté sa R1 pour la première fois depuis le 1er novembre. S'il s'est bien remis physiquement, sa forme n'est pas encore au niveau d'avant la maladie. Le Suisse est actuellement 14e.



Öttl a dû faire face à des problèmes techniques sur sa Yamaha et n'a bouclé que 21 tours, alors que les plus assidus en ont bouclé plus de 50. Le Bavarois a donc échoué à la 19e place et perd actuellement 2 secondes.



Plusieurs pilotes ont chuté, parmi lesquels Michael van der Mark (virage 2), Iker Lecuona (virage 11), Bulega (virage 4), Rea (virage 11) et Iannone.