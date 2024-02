Phillip Island, 1a sessione: i record vengono spazzati via

Tradizionalmente, i piloti dei campionati mondiali Superbike e Supersport effettuano i test sulla stessa pista il lunedì e il martedì prima dell'apertura del campionato mondiale a Phillip Island. Tuttavia, a causa di importanti difficoltà logistiche nel periodo precedente l'evento, è stato effettuato un cambio di programma: Lunedì hanno corso solo i piloti della Supersport, mentre martedì la pista appartiene agli assi della Superbike.

Sfortunatamente per i team, il tempo di prova è stato compresso in un solo giorno. Originariamente avrebbero avuto a disposizione due ore e mezza tra le sessioni 1 e 2 di lunedì e martedì per modificare le moto e analizzare i dati, più l'intera notte tra lunedì e martedì. Ora le due sessioni di quattro ore sono interrotte solo da una pausa di mezz'ora.



Le gare si svolgeranno martedì dalle 9.10 alle 13.10 e dalle 13.40 alle 17.40, con Phillip Island in anticipo di dieci ore rispetto all'orario CET.



Il nuovo asfalto, posato lo scorso dicembre, è un'incognita per tutti. All'inizio di febbraio, diversi piloti di punta del Campionato australiano Superbike hanno utilizzato un evento a Phillip Island per prepararsi alla stagione, con il tre volte campione Troy Herfoss (Ducati) che ha girato oltre un secondo più veloce del suo precedente record personale.



Quando martedì mattina si è spento il semaforo rosso, Philipp Öttl è stato il primo a scendere in pista. Dopo due anni con la Ducati, il bavarese quest'anno è in griglia per il team Yamaha GMT94.



Sono bastati 15 minuti prima che l'uomo della rimonta Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) fosse il primo a scendere sotto l'1:31 minuti.



Per fare un confronto: il giro più veloce nel Campionato Mondiale Superbike a Phillip Island è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nella gara sprint del 2019 con 1:30.075 min. Il record della pole è detenuto da Tom Sykes (BMW) con 1:29.230 min, stabilito nel 2020.



Dopo mezz'ora, il nuovo arrivato in BMW Toprak Razgatlioglu era già più veloce del miglior giro in gara con 1:29.904 minuti.



Garrett Gerloff del team tedesco BMW Bonovo ha causato una lunga interruzione durante la prima ora quando la sua M1000RR ha versato olio sulla pista dopo un guasto al motore.



Il campione del mondo Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) non ha preso parte alla prima ora, ma era già tra i primi tre dopo appena cinque giri.



Dopo poco più di due ore di test, Iannone è stato il primo a battere il record della pole alle 11.17 ora locale con un tempo di 1:29.080 minuti, ma è stato subito battuto dal Campione del Mondo Supersport Nicolo Bulega. Il debuttante è stato il primo pilota della Superbike a rimanere sotto l'1:29 minuti e ha fatto segnare un favoloso miglior tempo di 1:28.962 minuti.



15 minuti prima della pausa pranzo, Bulega si è addirittura migliorato fino a 1:28.890 minuti, a 0,340 secondi dal record della pole! E questo con gomme da gara. Gli esperti ipotizzano che nella Superpole di sabato vedremo tempi di 1:27 con gomme posteriori da qualifica.



Secondo nella prima sessione è stato il sorprendente Iannone, seguito da Locatelli e Razgatlioglu, anch'essi lontani dal record della pole.



Bautista ha chiuso al quinto posto, mentre il campione del record Johnny Rea (Pata Yamaha) ha ottenuto un non brillante dodicesimo posto dopo una pesante caduta.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), che ha saltato tutti i test di gennaio a causa di una malattia virale, ha guidato la sua R1 per la prima volta dal 1° novembre. Sebbene abbia recuperato bene fisicamente, la sua forma fisica non è ancora allo stesso livello di prima della malattia. Il pilota svizzero è attualmente 14°.



Öttl ha lottato con problemi tecnici sulla sua Yamaha e ha completato solo 21 giri, mentre i piloti più agguerriti ne hanno completati più di 50. Il risultato è che il bavarese è stato costretto ad abbandonare la sua R1 per un po' di tempo. Di conseguenza, il bavarese è rimasto bloccato al 19° posto e attualmente perde 2 secondi.



Diversi piloti sono caduti, tra cui Michael van der Mark (curva 2), Iker Lecuona (curva 11), Bulega (curva 4), Rea (curva 11) e Iannone.