Phillip Island, 1ª sessão: Recordes são varridos

Tradicionalmente, os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike e Supersport testam na mesma pista na segunda e terça-feira antes da abertura do Campeonato do Mundo em Phillip Island. No entanto, devido a grandes dificuldades logísticas no período que antecedeu o evento, foi efectuada uma alteração de planos: Na segunda-feira, apenas os pilotos de Supersport correram, na terça-feira a pista pertence aos ases das Superbike.

Infelizmente para as equipas, o tempo de teste foi reduzido a um dia. Originalmente, teriam tido duas horas e meia entre as Sessões 1 e 2 de segunda e terça-feira para modificar as motos e analisar os dados, mais a noite inteira de segunda para terça-feira. Agora, as duas sessões de quatro horas são interrompidas apenas por um intervalo de meia hora.



A corrida terá lugar na terça-feira das 9h10 às 13h10 e das 13h40 às 17h40, Phillip Island está dez horas à frente da CET.



O novo asfalto, que foi colocado em dezembro passado, é uma incógnita para todos. No início de fevereiro, vários pilotos de topo do Campeonato Australiano de Superbike utilizaram um evento em Phillip Island para se prepararem para a época, com o tricampeão Troy Herfoss (Ducati) a rodar mais de um segundo mais rápido do que o seu anterior recorde pessoal.



Quando a luz vermelha se apagou na manhã de terça-feira, Philipp Öttl foi o primeiro a entrar na pista. Depois de dois anos com uma Ducati, o bávaro está na grelha este ano para a equipa Yamaha GMT94.



Foram necessários apenas 15 minutos para que Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) fosse o primeiro a rodar abaixo de 1:31 minutos.



Para comparação: A volta mais rápida no Campeonato do Mundo de Superbike em Phillip Island foi estabelecida por Jonathan Rea (Kawasaki) na corrida de sprint de 2019 com 1:30.075 min. O recorde da pole é detido por Tom Sykes (BMW) com 1:29.230 min, estabelecido em 2020.



Após meia hora, o estreante da BMW, Toprak Razgatlioglu, já era mais rápido do que a melhor volta da corrida com 1:29.904 min.



Garrett Gerloff, da equipa alemã BMW Team Bonovo, causou uma longa interrupção durante a primeira hora quando a sua M1000RR derramou óleo na pista após uma falha de motor.



O Campeão do Mundo Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) não participou na primeira hora, mas já estava entre os três primeiros após apenas cinco voltas.



Após pouco mais de duas horas de testes, Iannone foi o primeiro a bater o recorde da pole às 11h17 locais com um tempo de 1:29.080 minutos, mas foi imediatamente batido pelo Campeão do Mundo de Supersport Nicolo Bulega. O estreante foi o primeiro piloto de Superbike a ficar abaixo de 1:29 minutos e estabeleceu um fabuloso melhor tempo de 1:28.962 minutos.



15 minutos antes da pausa para almoço, Bulega melhorou ainda mais para 1:28.890 minutos, a 0.340 segundos do recorde da pole! E isto com pneus de corrida. Os especialistas presumem que veremos tempos de 1:27 na Superpole de sábado com pneus traseiros de qualificação.



O segundo na primeira sessão foi o surpreendente Iannone, seguido por Locatelli e Razgatlioglu, que também ficou aquém do recorde da pole.



Bautista terminou em quinto, o campeão Johnny Rea (Pata Yamaha) foi um inexpressivo décimo segundo depois de uma forte queda.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), que falhou todos os testes em janeiro devido a uma doença viral, rodou com a sua R1 pela primeira vez desde 1 de novembro. Embora tenha recuperado bem fisicamente, a sua condição física ainda não está ao mesmo nível de antes da doença. O piloto suíço é atualmente o 14º classificado.



Öttl debateu-se com problemas técnicos na sua Yamaha e apenas completou 21 voltas, enquanto os pilotos mais esforçados completaram mais de 50. Como resultado, o bávaro ficou retido no 19º lugar e perde atualmente 2 segundos.



Vários pilotos caíram, incluindo Michael van der Mark (curva 2), Iker Lecuona (curva 11), Bulega (curva 4), Rea (curva 11) e Iannone.