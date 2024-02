Test SBK Phillip Island: Toprak lleva a BMW al 1er puesto

El nuevo asfalto del Circuito del Gran Premio de Phillip Island permite unos tiempos por vuelta fantásticos gracias a su mayor agarre y a su mayor uniformidad.

En la primera sesión de cuatro horas del martes por la mañana, el debutante en Superbike Nicolo Bulega (Ducati) se quedó a 0,340 segundos del récord de la pole establecido por Tom Sykes (1:29.230 min), que pilotó una BMW S1000RR en 2020, con un tiempo de 1:28.890 min con neumáticos de carrera (¡!). Andrea Iannone (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) y Andrea Locatelli (Yamaha) también batieron el récord oficial, que sólo puede establecerse en un fin de semana de carrera.



La vuelta rápida en carrera de 1:30.075 minutos, establecida por Jonathan Rea (Kawasaki) en la carrera sprint de 2019, ya no es una referencia.



Los expertos pueden imaginar que incluso veremos tiempos de 1:27 en la Superpole del sábado con neumáticos traseros de clasificación.



La segunda sesión se ha disputado entre las 13.40 y las 17.40, Phillip Island está diez horas por delante del CET. Iker Lecuona ha tenido que retirarse tras su caída de la mañana, el piloto oficial de Honda se ha lesionado la articulación del hombro izquierdo pero quiere participar en el estreno del Campeonato del Mundo el próximo fin de semana.



El proveedor de neumáticos Pirelli había pedido a todos los equipos que completaran tandas largas por la tarde para tener una mejor idea de la vida útil de los neumáticos. La palabra "parada en boxes" ya se barajaba en el paddock el domingo, con algunos pilotos temiendo que los neumáticos traseros no pudieran superar la distancia de carrera sin una pérdida masiva de rendimiento.



Hasta 90 minutos antes del final de los entrenamientos, sólo cuatro de los 23 pilotos fueron capaces de mejorar su tiempo de la mañana. Los tiempos se fueron estrechando y, a 78 minutos del final, los siete primeros clasificados estaban separados por sólo 0,111 segundos.



En los últimos 45 minutos, numerosos pilotos mejoraron sus tiempos, y doce minutos antes del final, Andrea Locatelli, piloto oficial de Yamaha, se colocó en cabeza con el mejor tiempo de Superbike jamás marcado en esta pista: ¡1:28.835 min!



Esto despertó a la competencia: Bulega contrarrestó con un 1:28.669 min y mejoró a 1:28.585 min en la vuelta siguiente. En la última vuelta rápida, Razgatlioglu se catapultó a la cima con un 1:28.511 min y dejó a BMW animando. El turco batió el récord de la pole por unos increíbles 0,719 segundos. No está claro qué neumáticos utilizó.



Poco se pudo ver del campeón del mundo Álvaro Bautista (7º) a lo largo del día. Sus rivales están convencidos de que está jugando al póquer y no revelará sus cartas hasta el viernes, cuando comience el Campeonato del Mundo de 2024.



El recién llegado de Yamaha, Jonathan Rea, tuvo una fuerte caída por la mañana y sufrió contusiones en la rodilla. Aunque el norirlandés completó su programa de pruebas hasta el final, terminó en una poco impresionante 15ª posición



El suizo Dominique Aegerter (GRT Yamaha) terminó 13º y el único participante alemán Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) 17º.



La nueva Honda Fireblade resulta cada vez más un fenómeno de la naturaleza: Xavi Vierge fue el mejor del cuarteto en un indiscutible 16º puesto, a 1,466 segundos del mejor tiempo.