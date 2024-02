Test SBK de Phillip Island : Toprak place BMW en première position

Le nouvel asphalte du circuit du Grand Prix de Phillip Island permet des temps de tours fantastiques grâce à une adhérence et une planéité accrues.

Lors de la première séance de quatre heures mardi matin, la recrue Superbike Nicolo Bulega (Ducati) a réalisé 1:28,890 min en pneus de course ( !), soit 0,340 sec de moins que le record de pole position de Tom Sykes (1:29,230 min), réalisé en 2020 sur une BMW S1000RR. Andrea Iannone (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) et Andrea Locatelli (Yamaha) ont également battu le record officiel, qui ne peut être établi que lors d'un week-end de course.



Le meilleur tour en course de 1:30,075 min, réalisé lors de la course sprint 2019 par Jonathan Rea (Kawasaki), n'est plus une référence.



Les experts peuvent imaginer que nous verrons même des temps de 1:27 lors de la Superpole de samedi avec des pneus arrière qualificatifs.



La deuxième séance s'est déroulée de 13h40 à 17h40, Phillip Island a dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale. Iker Lecuona a dû renoncer après sa chute du matin, le pilote officiel Honda s'est blessé à l'articulation de l'épaule gauche, mais il veut être présent pour l'ouverture du championnat du monde le week-end prochain.



Le fournisseur exclusif de pneus Pirelli avait demandé à toutes les équipes d'effectuer également des longs runs l'après-midi afin d'avoir une meilleure idée de la durée de vie des pneus. Le dimanche, le mot "pit stop" a déjà été prononcé dans le paddock, certains pilotes craignant que le pneu arrière ne tienne pas la distance sans une perte massive de performance.



A 90 minutes de la fin des essais, seuls quatre des 23 pilotes ont pu améliorer leur temps de la matinée. Le peloton se resserrait de plus en plus, avec 78 minutes au chrono, les sept premiers n'étaient séparés que par 0,111 seconde !



Au cours des 45 dernières minutes, de nombreux pilotes se sont améliorés et à 12 minutes de la fin, le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli a pris la tête de la course avec le meilleur temps jamais réalisé en Superbike sur ce circuit - 1:28,835 min !



Cela a réveillé la concurrence : Bulega a répliqué avec 1:28,669 min et a fait mieux au tour suivant avec 1:28,585 min. Dans le dernier tour volant, Razgatlioglu s'est catapulté en tête avec 1:28,511 min et a fait jubiler BMW. Le Turc a battu le record de la pole de l'incroyable 0,719 seconde. On ne sait pas quels pneus ont été utilisés.



On a peu vu le champion du monde Alvaro Bautista (7e) tout au long de la journée. Ses adversaires sont convaincus qu'il joue au poker et qu'il ne dévoilera ses cartes que vendredi, lorsque le championnat du monde 2024 débutera.



La nouvelle recrue de Yamaha, Jonathan Rea, a fait une violente sortie de piste dans la matinée et souffre de contusions au genou. Le Nord-Irlandais a certes poursuivi son programme d'essais jusqu'à la fin, mais il a terminé à une insignifiante 15e place.



Le Suisse Dominique Aegerter (GRT Yamaha) a terminé 13e et le seul Allemand présent, Philipp Öttl (GMT94 Yamaha), 17e.



La nouvelle Honda Fireblade se révèle de plus en plus clairement être un monstre : Xavi Vierge, le meilleur du quatuor, a échoué à une indiscutable 16e place, à 1,466 sec du meilleur temps.