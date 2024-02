Test SBK di Phillip Island: Toprak porta la BMW al 1° posto

Il nuovo asfalto del circuito del Gran Premio di Phillip Island consente di ottenere tempi sul giro fantastici grazie alla maggiore aderenza e alla maggiore uniformità.

Nella prima sessione di quattro ore di martedì mattina, il debuttante della Superbike Nicolo Bulega (Ducati) è stato a 0,340 secondi dal record della pole stabilito da Tom Sykes (1:29.230 min), che ha guidato una BMW S1000RR nel 2020, con un tempo di 1:28.890 min con gomme da gara (!). Anche Andrea Iannone (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) e Andrea Locatelli (Yamaha) hanno battuto il record ufficiale, che può essere stabilito solo in un weekend di gara.



Il giro più veloce in gara di 1:30.075 minuti, stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nella gara sprint del 2019, non è più un punto di riferimento.



Gli esperti possono immaginare che sabato vedremo addirittura tempi di 1:27 in Superpole con pneumatici posteriori da qualifica.



La seconda sessione si è svolta dalle 13.40 alle 17.40, Phillip Island è dieci ore avanti rispetto al CET. Iker Lecuona si è dovuto ritirare dopo la caduta della mattina: il pilota della Honda si è infortunato all'articolazione della spalla sinistra, ma vuole partecipare all'apertura del Campionato del Mondo il prossimo fine settimana.



Il fornitore di pneumatici Pirelli aveva chiesto a tutte le squadre di completare dei long run nel pomeriggio per avere un'idea più precisa della durata degli pneumatici. La parola "pit stop" era già stata pronunciata nel paddock domenica, con alcuni piloti che temevano che i pneumatici posteriori non sarebbero riusciti a superare la distanza di gara senza una forte perdita di prestazioni.



Fino a 90 minuti prima della fine delle prove, solo quattro dei 23 piloti sono riusciti a migliorare il loro tempo del mattino. Il campo ha continuato a stringersi e a 78 minuti dalla fine della gara, i primi 7 erano separati da soli 0,111 secondi!



Negli ultimi 45 minuti, numerosi piloti hanno migliorato i loro tempi e, a dodici minuti dalla fine, il pilota ufficiale Yamaha Andrea Locatelli ha conquistato la vetta con il più veloce tempo Superbike mai realizzato su questa pista - 1:28.835 min!



Questo ha scosso la concorrenza: Bulega ha risposto con un 1:28.669 min e si è migliorato fino a 1:28.585 min nel giro successivo. Nell'ultimo giro volante, Razgatlioglu si è catapultato in vetta con un 1:28.511 min e ha fatto esultare la BMW. Il turco ha battuto il record della pole di ben 0,719 secondi. Non è chiaro quali pneumatici siano stati utilizzati.



Il campione del mondo Alvaro Bautista (7°) si è visto poco per tutta la giornata. I suoi avversari sono convinti che stia giocando a poker e che scoprirà le sue carte solo venerdì, quando inizierà il Campionato del Mondo 2024.



Il nuovo arrivato in Yamaha, Jonathan Rea, è stato vittima di una pesante caduta in mattinata e ha riportato contusioni al ginocchio. Nonostante il nordirlandese abbia portato a termine il suo programma di test fino alla fine, ha concluso con un poco incoraggiante 15° posto.



Il pilota svizzero Dominique Aegerter (GRT Yamaha) si è classificato 13°, mentre l'unico partecipante tedesco Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) è giunto 17°.



La nuova Honda Fireblade si sta rivelando sempre più uno scherzo della natura: Xavi Vierge è stato il migliore del quartetto con un indiscutibile 16° posto, a 1,466 secondi dal miglior tempo.