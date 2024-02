Teste SBK em Phillip Island: Toprak leva a BMW ao 1º lugar

O novo asfalto do Circuito do Grande Prémio de Phillip Island permite tempos de volta fantásticos graças à sua maior aderência e uniformidade.

Na primeira sessão de quatro horas da manhã de terça-feira, o estreante em Superbike Nicolo Bulega (Ducati) ficou a 0,340 segundos do recorde da pole estabelecido por Tom Sykes (1:29,230 min), que rodou com uma BMW S1000RR em 2020, com um tempo de 1:28,890 min com pneus de corrida (!). Andrea Iannone (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) e Andrea Locatelli (Yamaha) também bateram o recorde oficial, que só pode ser estabelecido num fim de semana de corrida.



A volta mais rápida de corrida de 1:30.075 minutos, estabelecida por Jonathan Rea (Kawasaki) na corrida de sprint de 2019, já não é uma referência.



Os especialistas podem imaginar que até veremos tempos de 1:27 na Superpole no sábado com pneus traseiros de qualificação.



A segunda sessão decorreu das 13h40 às 17h40, Phillip Island está dez horas à frente da CET. Iker Lecuona teve de se retirar depois do acidente da manhã, o piloto da Honda lesionou a articulação do ombro esquerdo mas quer participar na abertura do Campeonato do Mundo no próximo fim de semana.



A Pirelli, fornecedora de pneus, pediu a todas as equipas que fizessem longos treinos durante a tarde para ter uma melhor ideia da vida útil dos pneus. A palavra "paragem nas boxes" já estava a ser falada no paddock no domingo, com alguns pilotos a temerem que os pneus traseiros não aguentassem a distância da corrida sem uma enorme perda de desempenho.



Até 90 minutos antes do final do teste, apenas quatro dos 23 pilotos conseguiram melhorar o seu tempo da manhã. O pelotão continuou a apertar-se e a 78 minutos do fim, os 7 primeiros estavam separados por apenas 0,111 segundos!



Nos últimos 45 minutos, vários pilotos melhoraram os seus tempos e, doze minutos antes do final, o piloto da Yamaha Andrea Locatelli assumiu a liderança com o melhor tempo de Superbike alguma vez registado nesta pista - 1:28.835 min!



Isto abanou a concorrência: Bulega contra-atacou com 1:28.669 min e melhorou para 1:28.585 min na volta seguinte. Na última volta, Razgatlioglu catapultou-se para o topo com 1:28.511 min e deixou a BMW a aplaudir. O turco bateu o recorde da pole por uns incríveis 0,719 segundos. Não se sabe quais foram os pneus utilizados.



Pouco se viu do campeão mundial Álvaro Bautista (7º) ao longo do dia. Os seus adversários estão convencidos de que ele está a jogar póquer e só revelará as suas cartas na sexta-feira, quando começar o Campeonato do Mundo de 2024.



O estreante da Yamaha, Jonathan Rea, teve uma forte queda durante a manhã e sofreu contusões no joelho. Embora o irlandês do norte tenha completado o seu programa de testes até ao fim, terminou num inexpressivo 15º lugar



O piloto suíço Dominique Aegerter (GRT Yamaha) terminou em 13º e o único participante alemão Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) em 17º.



A nova Honda Fireblade está a revelar-se cada vez mais uma aberração da natureza: Xavi Vierge foi o melhor do quarteto com um indiscutível 16º lugar, 1,466 segundos atrás do melhor tempo.