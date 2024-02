Andrea Locatelli (3ème /Yamaha) : Beaucoup de points d'interrogation

Les pilotes de Superbike ont dû longtemps s'inquiéter de savoir s'ils pourraient se rendre sur le circuit de Phillip Island mardi pour une journée d'essais. Le soulagement a été grand lorsque les conteneurs de pneus Pirelli sont arrivés au paddock tôt le matin et que le dernier test avant le début de la saison a pu avoir lieu.

A la fin de la journée, le pilote BMW Toprak Razgatlioglu a réalisé le meilleur temps en 1:28,511 min, le rookie Nicolò Bulega étant à peine plus lent avec sa Ducati Aruba.it. En troisième position, Andrea Locatelli a perdu 0,324 seconde avec la Yamaha R1, devenant ainsi de loin le pilote le plus rapide d'une marque japonaise. L'Italien a été plus rapide de 0,376 seconde qu'Alex Lowes (5e), le pilote officiel Kawasaki, et même de 0,564 seconde que Remy Gardner (9e) avec la deuxième meilleure Yamaha.

On peut toutefois se demander comment les pilotes se positionnent par rapport à l'usure des pneus. Le pneu arrière, en particulier, est soumis à rude épreuve à Phillip Island et le circuit a été réasphalté en décembre.

"C'est le premier jour à Phillip Island et ma moto fonctionne à merveille, mon feeling n'est vraiment pas mauvais", a déclaré Locatelli en petit comité de journalistes. "Nous verrons ce que cela donnera ce week-end. Mais à cause de l'asphalte, il est difficile de prédire quoi que ce soit. L'usure des pneus était énorme le matin, moins l'après-midi et les conditions vont probablement encore changer d'ici la course. Nous allons donc attendre la décision de Dorna et de Pirelli pour savoir si nous aurons des courses raccourcies".

La nouveauté 2024 est la réduction de la quantité d'essence de 24 à 21 litres. Sur la distance complète de la course, c'est un élément supplémentaire lorsque certains constructeurs pourraient devoir couper la puissance.

"Pour nous, il serait probablement préférable de faire la distance complète. Si nous faisons moins de tours, d'autres pourraient demander plus de puissance à leurs motos", rumine le pilote de 27 ans. "Pour l'instant, il est impossible d'estimer le rythme que nous pourrions adopter. Le problème, c'est que nous, les pilotes, ne pouvons pas voir le pneu pendant la course pour savoir si des bulles se forment. J'aimerais bien faire 22 tours, mais le nouvel asphalte change tout. On voit bien dans les temps au tour quel est le niveau d'adhérence".