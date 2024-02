Andrea Locatelli (3°/Yamaha): Molti punti interrogativi

Andrea Locatelli ha piazzato la migliore moto giapponese al terzo posto nei test di Phillip Island e il pilota della Yamaha è preoccupato di sapere se i pneumatici dureranno per tutta la durata della gara all'apertura della stagione 2024 del Campionato Mondiale Superbike.

I piloti della Superbike hanno dovuto attendere a lungo per sapere se sarebbero stati in grado di recarsi al circuito di Phillip Island per una giornata di test martedì. Il sollievo è stato grande quando i container con i pneumatici Pirelli sono arrivati nel paddock la mattina presto e l'ultimo test prima dell'apertura della stagione ha potuto avere luogo.

Alla fine della giornata, il pilota BMW Toprak Razgatlioglu ha fatto segnare il miglior tempo in 1:28.511 minuti, con il debuttante Nicolò Bulega sulla Ducati di Aruba.it solo marginalmente più lento. Al terzo posto, Andrea Locatelli su Yamaha R1 ha perso 0,324 secondi, risultando di gran lunga il pilota più veloce di una casa giapponese. L'italiano è stato 0,376 secondi più veloce del pilota Kawasaki Alex Lowes (5°) e addirittura 0,564 secondi più veloce di Remy Gardner (9°) sulla seconda Yamaha.

Tuttavia, è discutibile la posizione dei piloti in termini di usura degli pneumatici. I pneumatici posteriori, in particolare, sono esposti a una forte usura a Phillip Island e il circuito è stato riasfaltato a dicembre.

"Il primo giorno a Phillip Island la mia moto funziona benissimo e le mie sensazioni non sono affatto male", ha detto Locatelli in un piccolo giro di giornalisti. "Vedremo cosa succederà questo fine settimana. Ma è difficile fare previsioni a causa dell'asfalto. Al mattino l'usura degli pneumatici era enorme, nel pomeriggio era minore e probabilmente le condizioni continueranno a cambiare fino alle gare. Quindi aspetteremo che Dorna e Pirelli decidano se ci saranno gare accorciate".

La novità del 2024 è la riduzione della quantità di benzina da 24 a 21 litri. Sulla distanza completa della gara, questa è una componente aggiuntiva quando alcuni costruttori potrebbero essere costretti a ridurre la potenza.

"Probabilmente sarebbe meglio per noi percorrere l'intera distanza. Se facciamo meno giri, gli altri potrebbero ottenere più potenza dalle loro moto", ha pensato il 27enne. "Al momento è impossibile stimare il ritmo che possiamo tenere. Il problema è che noi corridori non possiamo vedere gli pneumatici durante la corsa per vedere se si stanno formando delle vesciche. Vorrei fare 22 giri, ma il nuovo asfalto cambia tutto. Si può vedere dai tempi sul giro quanto sia alto il livello di aderenza".