Après le highside : Honda craint pour Iker Lecuona (24)

La chute d'Iker Lecuona a interrompu les tests de Phillip Island et provoqué une blessure à l'épaule chez le pilote d'usine Honda. Sa participation à l'ouverture de la saison du championnat du monde Superbike 2024 est incertaine.

2024 est la troisième saison d'Iker Lecuona dans l'équipe d'usine Superbike de la Honda Racing Corporation et elle commence par un revers pour le jeune homme de 24 ans. Non seulement la nouvelle CBR1000RR-R est peu compétitive, mais lors de la répétition générale sur le circuit de Phillip Island, Lecuona a lourdement chuté mardi matin après à peine trois heures de course.

Le pilote Honda est tombé de sa moto dans le virage 11 et s'est violemment écrasé sur son épaule gauche. "Nous avions monté un nouveau pneu et après avoir apporté quelques modifications à la moto, la moto semblait bien, beaucoup mieux même", a raconté Lecuona. "Mais j'ai ensuite subi une chute inattendue et rapide qui m'a gravement blessé à l'épaule".

Lecuona n'a pas participé à la deuxième séance d'essais de l'après-midi ; il porte son bras en écharpe. "Jeudi après-midi, je serai à nouveau examiné par les médecins du centre médical afin de déterminer si je suis apte pour le week-end", a expliqué le pilote Honda. "C'est frustrant parce que j'adore ce circuit, mais je vais suivre les conseils des médecins. Je vais tout faire pour améliorer ma condition physique".

La 19e place de Lecuona, à 1,9 seconde, est secondaire. Le meilleur pilote Honda a été son coéquipier Xavier Vierge, 16e à 1,5 sec.