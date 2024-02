Dopo l'highsider: Honda teme per Iker Lecuona (24)

La caduta di Iker Lecuona ha causato l'interruzione dei test di Phillip Island e un infortunio alla spalla per il pilota ufficiale Honda. La sua partecipazione all'apertura della stagione 2024 del Campionato Mondiale Superbike è in dubbio.

Il 2024 è la terza stagione di Iker Lecuona nel team factory Superbike di Honda Racing Corporation e inizia con una battuta d'arresto per il 24enne. Non solo la nuova CBR1000RR non è molto competitiva, ma Lecuona è caduto pesantemente durante la prova generale sul circuito di Phillip Island martedì mattina dopo poco meno di tre ore.

Il pilota della Honda è volato via dalla sua moto in un arco elevato alla curva 11 e si è schiantato violentemente sulla spalla sinistra. "Avevamo montato un nuovo pneumatico e dopo aver apportato alcune modifiche alla moto, la moto andava bene, anzi molto meglio", ha detto Lecuona. "Ma poi ho subito un'inaspettata e veloce caduta in cui mi sono gravemente ferito alla spalla".

Lecuona non ha preso parte alla seconda sessione di test del pomeriggio e sta portando il braccio in un'imbragatura. "Giovedì pomeriggio sarò visitato di nuovo dai medici del centro medico per vedere se sono in grado di affrontare il fine settimana", ha spiegato il pilota della Honda. "È frustrante perché amo questa pista, ma seguirò i consigli dei medici. Farò tutto il possibile per migliorare la mia condizione fisica".

Il 19° posto, a 1,9 secondi da Lecuona, è irrilevante. Il miglior pilota Honda è stato il suo compagno di squadra Xavier Vierge al 16° posto, a 1,5 secondi di distanza.