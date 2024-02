Depois do highsider: Honda teme por Iker Lecuona (24)



por Kay Hettich - Automatic translation from German

Honda

O acidente de Iker Lecuona causou a interrupção do teste de Phillip Island e uma lesão no ombro do piloto de fábrica da Honda. A sua participação na abertura da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é questionável.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.