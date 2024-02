Toprak Razgatlioglu (BMW): "La moto me ayuda"

Andrea Locatelli (Pata Yamaha), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) y Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) lucharon por el mejor tiempo en los 12 minutos finales de la prueba de Superbike de ocho horas en el Circuito del Gran Premio de Phillip Island.

La batallaterminó en orden inverso, con Toprak batiendo el récord de la pole establecido por Tom Sykes (BMW) en 2020 por 0,719 segundos con un tiempo de 1:28,511 minutos, ¡y eso con neumáticos de carrera!

Incluso si se tiene en cuenta que el nuevo asfalto añade alrededor de un segundo, este rendimiento es extremadamente impresionante. Si buscamos al segundo mejor piloto BMW en la lista de resultados, nos encontramos con la 8ª posición: Scott Redding, a 0,859 seg. Michael van der Mark (14º) y Garrett Gerloff (18º) están a 1,2 y 1,8 segundos.

Como sólo se disponía de los neumáticos duros traseros de carrera SC0 y SC1 para la prueba, no hay confusión en cuanto a los neumáticos con los que los pilotos marcaron sus mejores tiempos.

"La pista no se adapta a mi estilo de parar y arrancar, pero hemos hecho una buena salida", declaró Razgatlioglu, que se mostró de su habitual buen humor, ante un reducido grupo de periodistas en Australia. "No esperaba esta posición en este circuito. Nuestro ritmo es muy fuerte con el neumático de carrera, pero después de 13 vueltas se ha ido. Podría imaginarnos haciendo una parada en carrera para cambiar neumáticos. Si conducimos normalmente durante toda la distancia, el ritmo será de 1:31 min. Si alguien conduce 1:30 min, habrá destrozado sus neumáticos después de doce vueltas como máximo. Podría pasar como hace tres años, cuando la carrera sólo empezaba tres vueltas antes del final y todo el mundo conducía despacio antes de eso. Si eso ocurre, será una carrera pésima que me aburrirá. Por eso espero que sea de bandera a bandera a lo largo de unas 20 vueltas".

"La pista tiene tanto agarre que apenas noto diferencia entre el SC0 y el SC1", añadió el 39 veces ganador de carreras. "Mi único problema es el sector 3, donde mi moto no se puede dirigir en la fase de balanceo en la curva. Me pasaba lo mismo con la Yamaha en este sector, no lo entiendo. En el lado positivo: Pude adaptarme rápidamente a la moto, la BMW es más fácil de pilotar que la Yamaha. Pero también está claro que lo importante son las carreras, no los test. No sabremos realmente dónde estamos hasta después de las carreras. Pero mis sensaciones son buenas. Y la moto me ayuda en la última curva rápida a izquierdas antes de la recta porque tiene más potencia. El hecho de pilotar siempre de forma muy agresiva no me ayuda aquí, así que intento pilotar con más suavidad. Mi objetivo es el podio y espero ganar. Parece que puedo luchar por la victoria. Pero el neumático trasero es un gran problema aquí".