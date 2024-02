Toprak Razgatlioglu (BMW) : "La moto m'aide".

Au cours des 12 dernières minutes des huit heures d'essais Superbike sur le Grand Prix Circuit de Phillip Island, Andrea Locatelli (Pata Yamaha), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) et Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) se sont disputés le meilleur temps.

La bataille s'est terminée dans l'ordre inverse, Toprak a battu de 0,719 seconde le record de pole position de Tom Sykes (BMW) établi en 2020 avec 1:28,511 min, et ce avec des pneus de course !

Même si l'on tient compte du fait que le nouvel asphalte permet de gagner environ une seconde, cette performance est extrêmement impressionnante. Si l'on cherche le deuxième meilleur pilote BMW sur la liste des résultats, on se retrouve en 8e position : Scott Redding avec 0,859 sec de retard. Michael van der Mark (14e) et Garrett Gerloff (18e) ont respectivement 1,2 et 1,8 seconde de retard.

Comme seuls les pneus arrière durs de course SC0 et SC1 étaient disponibles pour le test, il n'y a pas de confusion quant aux pneus avec lesquels les pilotes ont réalisé leur meilleur temps.

"Le circuit ne convient pas à mon style de stop-and-go, mais nous avons commencé fort", a raconté Razgatlioglu, toujours aussi en forme, lors d'une petite réunion de journalistes en Australie. "Sur ce circuit, je ne m'attendais pas à cette position. Avec le pneu de course, notre rythme est très fort, mais après 13 tours, il est mort. J'imagine que nous ferons un arrêt en course pour changer de pneus. Si nous roulons normalement sur toute la distance, le rythme sera de 1:31 min. Si quelqu'un roule en 1:30 min, il aura détruit son pneu au plus tard après douze tours. Cela pourrait se passer comme il y a trois ans, lorsque la course n'a commencé qu'à trois tours de la fin, alors que tout le monde roulait lentement avant. Si cela se passe ainsi, ce sera une course pourrie qui m'ennuiera. C'est pourquoi j'espère un flag-to-lag sur peut-être 20 tours".

"La piste a tellement d'adhérence que je ne sens pas beaucoup de différence entre la SC0 et la SC1", a ajouté le vainqueur de 39 courses. "Mon seul problème est le secteur 3, où ma moto ne peut pas être dirigée en phase de roulage dans le virage. C'était aussi le cas avec la Yamaha dans ce secteur, je ne comprends pas. Le point positif est que : J'ai pu m'adapter rapidement à la moto, la BMW est plus facile à piloter que la Yamaha. Mais il est aussi clair que ce sont les courses qui sont importantes, pas le test. Nous ne saurons où nous en sommes vraiment qu'après les courses. Mais mon sentiment est bon. Et la moto m'aide dans le dernier virage rapide à gauche avant la ligne droite, car elle a plus de puissance. Le fait que je roule toujours de manière très agressive ne m'aide pas ici - j'essaie donc de rouler plus doucement. Mon objectif est le podium et j'espère gagner. Il semble que je puisse me battre pour la victoire. Mais le pneu arrière est un gros problème ici".