Toprak Razgatlioglu (BMW): "La moto mi aiuta".

Andrea Locatelli (Pata Yamaha), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) hanno lottato per il miglior tempo negli ultimi 12 minuti delle otto ore di test Superbike sul circuito del Gran Premio di Phillip Island.

Labattaglia si è conclusa in ordine inverso, con Toprak che ha battuto di 0,719 secondi il record della pole stabilito da Tom Sykes (BMW) nel 2020 con un tempo di 1:28.511 minuti - e questo con gomme da gara!

Anche tenendo conto del fatto che il nuovo asfalto aggiunge circa un secondo, questa prestazione è estremamente impressionante. Se si cerca il secondo miglior pilota BMW nell'elenco dei risultati, ci si ritrova in 8a posizione: Scott Redding, con un ritardo di 0,859 secondi. Michael van der Mark (14°) e Garrett Gerloff (18°) sono a 1,2 e 1,8 secondi di distanza.

Poiché per il test erano disponibili solo i pneumatici posteriori duri da gara SC0 e SC1, non c'è da confondersi su quali gomme i piloti abbiano ottenuto i loro migliori tempi.

"La pista non si adatta al mio stile stop-and-go, ma siamo partiti forte", ha detto Razgatlioglu, che era di ottimo umore come al solito, a un piccolo gruppo di giornalisti in Australia. "Non mi aspettavo questa posizione su questa pista. Il nostro passo è molto forte con la gomma da gara, ma dopo 13 giri è finita. Potrei immaginare di fare una sosta in gara per cambiare le gomme. Se guidiamo normalmente su tutta la distanza, il passo sarà di 1:31 minuti. Se qualcuno guida in 1:30 minuti, avrà distrutto le gomme al massimo dopo dodici giri. Potrebbe essere come tre anni fa, quando la gara iniziava solo tre giri prima della fine e tutti guidavano lentamente prima di allora. Se questo accadrà, sarà una gara pessima che mi annoierà. Per questo spero in un flag-to-flag di circa 20 giri".

"La pista ha così tanta aderenza che quasi non sento la differenza tra la SC0 e la SC1", ha aggiunto il 39 volte vincitore della gara. "Il mio unico problema è il settore 3, dove la mia moto non può essere guidata nella fase di rollio della curva. Anche con la Yamaha è successo lo stesso in questo settore, non riesco a capirlo". Il lato positivo è che Sono riuscito ad adattarmi rapidamente alla moto, la BMW è più facile da guidare rispetto alla Yamaha. Ma è anche chiaro che le gare sono importanti, non i test. Solo dopo le gare potremo sapere a che punto siamo. Ma le mie sensazioni sono giuste. E la moto mi aiuta nell'ultima curva veloce a sinistra prima del rettilineo perché ha più potenza. Il fatto che io guidi sempre in modo molto aggressivo non mi aiuta in questo caso, quindi cerco di guidare in modo più delicato. Il mio obiettivo è il podio e spero di vincere. Sembra che io possa lottare per la vittoria. Ma il pneumatico posteriore è un grosso problema qui".