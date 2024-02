Toprak Razgatlioglu (BMW): "A mota ajuda-me"

Andrea Locatelli (Pata Yamaha), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) lutaram pelo melhor tempo nos últimos 12 minutos do teste de Superbike de oito horas no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island.

A batalha terminou na ordem inversa, com Toprak a bater o recorde da pole estabelecido por Tom Sykes (BMW) em 2020 por 0,719 segundos com um tempo de 1:28,511 minutos - e isto com pneus de corrida!

Mesmo se tivermos em conta que o novo asfalto acrescenta cerca de um segundo, este desempenho é extremamente impressionante. Se procurarmos o segundo melhor piloto da BMW na lista de resultados, ficamos presos na 8ª posição: Scott Redding, 0,859 s atrás. Michael van der Mark (14º) e Garrett Gerloff (18º) estão 1,2 e 1,8 segundos atrás.

Como apenas os pneus traseiros duros de corrida SC0 e SC1 estavam disponíveis para o teste, não há confusão quanto aos pneus com os quais os pilotos fizeram os seus melhores tempos.

A pista não se adequa ao meu estilo "stop-and-go", mas começámos bem", disse Razgatlioglu, que estava no seu habitual bom humor, a um pequeno grupo de jornalistas na Austrália. "Não estava à espera desta posição nesta pista. O nosso ritmo é muito forte com o pneu de corrida, mas ao fim de 13 voltas já não funciona. Posso imaginar-nos a fazer uma paragem durante a corrida para mudar de pneus. Se fizermos uma condução normal em toda a distância, o ritmo será de 1:31 min. Se alguém fizer 1:30 min, terá destruído os pneus ao fim de doze voltas, no máximo. Pode acontecer como há três anos, quando a corrida só começou três voltas antes do fim e todos estavam a conduzir lentamente antes disso. Se isso acontecer, será uma péssima corrida que me aborrece. É por isso que espero que seja de bandeira a bandeira durante talvez 20 voltas."

"A pista tem tanta aderência que quase não sinto a diferença entre o SC0 e o SC1", acrescentou o 39 vezes vencedor da corrida. "O meu único problema é o sector 3, onde a minha moto não pode ser dirigida na fase de rolamento na curva. Aconteceu o mesmo com a Yamaha neste sector, não percebo. O lado positivo: Consegui adaptar-me rapidamente à moto, a BMW é mais fácil de pilotar do que a Yamaha. Mas também é claro que as corridas são importantes, não o teste. Só saberemos realmente qual é a nossa posição depois das corridas. Mas a minha sensação é correcta. E a moto ajuda-me na última curva rápida à esquerda antes da reta, porque tem mais potência. O facto de andar sempre de forma muito agressiva não me ajuda aqui - por isso tento andar mais suavemente. O meu objetivo é o pódio e espero conseguir uma vitória. Parece que posso lutar pela vitória. Mas o pneu traseiro é um grande problema aqui."