Jonathan Rea (15º/Yamaha) accidentado: "Estaré en forma"

Cuando Jonathan Rea se subió por primera vez a la R1 en Jerez en noviembre de 2023, el norirlandés marcó tiempos rápidos desde parado y también demostró una velocidad fantástica en la pista española en enero.

Sin embargo, sólo fue el tercer mejor piloto de Yamaha en el test de Superbike en Portimão, en séptima posición, y las cosas tampoco salieron según lo previsto para el seis veces campeón del mundo en el test oficial de Dorna en Phillip Island: Rea sólo terminó en 15ª posición, a 1,5 segundos del líder.

"Incluso sin la caída, ha sido un día de test difícil. No es fácil para mí familiarizarme con la R1 en Phillip Island", admitió Rea. "Me siento bien sobre la moto, pero cuando quiero ir al máximo, no puedo sentir el límite. Mi ritmo y mi cadencia son buenos y no estamos a años luz. En los próximos días pensaremos qué tenemos que cambiar para ser más competitivos."

Aligual que el piloto de Honda Iker Lecuona, el piloto de 36 años se cayó en la curva 11 en la segunda sesión de entrenamientos, pero Rea escapó más ligeramente que el español.

"No fue para tanto", dijo el seis veces campeón del mundo. "Me he caído bastante fuerte sobre el hombro, pero afortunadamente no me he hecho daño. Fue mala suerte que me golpeara en la espalda la moto que estaba al lado de la pista. Tengo todo un poco hinchado y estoy un poco rígido después de la caída. Después de unos días de descanso, no me preocupa el fin de semana de la carrera. Estaré al cien por cien".