Jonathan Rea (15e/Yamaha) a chuté : "Je serai en forme".

Lorsque Jonathan Rea est monté pour la première fois sur la R1 à Jerez en novembre 2023, le Nord-Irlandais a réalisé des temps rapides au départ et a également montré une vitesse famélique sur la piste espagnole en janvier.

Mais lors du test Superbike à Portimão, il n'a été que le troisième meilleur pilote Yamaha (septième) et lors du test officiel de la Dorna à Phillip Island, les choses ne se sont pas non plus déroulées comme prévu pour le sextuple champion du monde : avec 1,5 seconde de retard, Rea n'a même terminé qu'en 15e position.

"Même sans la chute, la journée d'essais a été difficile. Ce n'est pas facile pour moi de me familiariser avec la R1 à Phillip Island", a admis Rea. "Je me sens bien sur la moto, mais quand je veux aller au maximum, je ne sens pas la limite. Mon rythme et mon allure sont bons et nous ne sommes pas à des années-lumière. Au cours des prochains jours, nous réfléchirons à ce que nous devons changer pour être plus compétitifs".

Comme le pilote Honda Iker Lecuona, le pilote de 36 ans a chuté au virage 11 lors de la deuxième séance d'essais, mais Rea s'en est sorti plus facilement que l'Espagnol.

"Ce n'était pas très grave", assure le sextuple champion du monde. "Je suis tombé assez fort sur l'épaule, mais heureusement, je n'ai pas de blessure. Par malchance, j'ai été touché par la moto dans le dos en dehors de la piste. Tout est un peu enflé et je suis un peu raide après la chute. Après quelques jours de repos, je ne m'inquiète pas pour le week-end de course. Je serai à 100 % en forme".