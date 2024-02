Jonathan Rea (15°/Yamaha) caduto: "Sarà in forma".

Dopo i problemi di Portimão, Jonathan Rea non è stato uno dei piloti più forti nemmeno nei test di Phillip Island. Dopo una caduta, il pilota della Yamaha ha dato il via libera per l'apertura del campionato mondiale Superbike.

Quando Jonathan Rea è salito per la prima volta sulla R1 a Jerez nel novembre del 2023, il nordirlandese ha fatto segnare tempi veloci con partenza da fermo e ha dimostrato una velocità fantastica anche sulla pista spagnola a gennaio.

Tuttavia, nel test Superbike di Portimão è stato solo il terzo miglior pilota Yamaha, con un settimo posto, e le cose non sono andate secondo i piani per il sei volte campione del mondo nemmeno nel test ufficiale Dorna di Phillip Island: Rea ha chiuso solo al 15° posto, a 1,5 secondi dal leader.

"Anche senza l'incidente, è stata una giornata di test difficile. Non è facile per me familiarizzare con la R1 a Phillip Island", ha ammesso Rea. "Mi sento bene sulla moto, ma quando voglio andare al massimo non riesco a sentire il limite. Il mio ritmo e il mio passo sono buoni e non siamo lontani anni luce. Nei prossimi giorni penseremo a cosa cambiare per essere più competitivi".

Come il pilota della Honda Iker Lecuona, il 36enne è caduto alla curva 11 nella seconda sessione di test, ma Rea se l'è cavata più facilmente dello spagnolo.

"Non è stato un grosso problema", ha detto il sei volte campione del mondo. "Sono caduto piuttosto forte sulla spalla, ma fortunatamente non mi sono fatto male. La sfortuna ha voluto che fossi colpito alla schiena dalla moto vicino alla pista. È tutto un po' gonfio e sono un po' rigido dopo la caduta. Dopo qualche giorno di riposo, non sono preoccupato per il weekend di gara. Sarò in forma al 100%".