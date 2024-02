Jonathan Rea (15º/Yamaha) caiu: "Estarei em forma"

Depois dos problemas em Portimão, Jonathan Rea também não foi um dos pilotos mais fortes no teste de Phillip Island. Depois de uma queda, o piloto da Yamaha deu, pelo menos, luz verde para a abertura do Campeonato do Mundo de Superbike.

Quando Jonathan Rea subiu para a R1 pela primeira vez em Jerez, em novembro de 2023, o irlandês do norte estabeleceu tempos rápidos desde o início e também mostrou uma velocidade fantástica na pista espanhola em janeiro.

No entanto, foi apenas o terceiro melhor piloto da Yamaha no teste de Superbike em Portimão, em sétimo lugar, e as coisas também não correram como planeado para o hexacampeão mundial no teste oficial da Dorna em Phillip Island: Rea terminou apenas em 15º, 1,5 segundos atrás do líder.

"Mesmo sem o acidente, foi um dia de teste difícil. Não é fácil para mim familiarizar-me com a R1 em Phillip Island", admitiu Rea. "Sinto-me bem na moto, mas quando quero ir ao máximo, não consigo sentir o limite. O meu ritmo e andamento são bons e não estamos a anos-luz de distância. Nos próximos dias vamos pensar no que precisamos de mudar para sermos mais competitivos."

Talcomo o piloto da Honda, Iker Lecuona, o piloto de 36 anos caiu na curva 11 na segunda sessão de testes, mas Rea escapou mais facilmente do que o espanhol.

"Não foi nada de especial", disse o hexacampeão mundial. "Caí com muita força no meu ombro, mas felizmente não me magoei. Foi um azar ter sido atingido nas costas por uma mota junto à pista. Está tudo um pouco inchado e estou um pouco rígido depois da queda. Depois de alguns dias de descanso, não estou preocupado com o fim de semana da corrida. Vou estar 100 por cento em forma".