Philipp Öttl (17º/Yamaha): Motor y daños eléctricos

No era así como Philipp Öttl había imaginado su regreso a su pista favorita de Phillip Island: Tras dos fallos, el bávaro terminó la prueba de un día de la categoría Superbike en 17ª posición.

"Ha sido un poco difícil", comenzó su resumen Philipp Öttl, de 27 años, en la reunión con SPEEDWEEK.com. "Salí dos veces por la mañana y luego, por desgracia, se rompió el motor. Tardamos un rato en cambiarlo, después de lo cual sólo pude completar una vuelta antes de la pausa para comer. Eso no fue nada bueno".

Las cosas tampoco mejoraron mucho por la tarde, porque tan pronto como Öttl volvió a entrar en calor, el sistema eléctrico se puso en huelga. "Tuvimos que cambiar el mazo de cables. En definitiva, no he podido rodar mucho", continuó el piloto del GMT94 Yamaha.

Sin embargo, Öttl no estaba tan descontento como sugería su posición en la tabla de tiempos, a poco menos de un segundo y medio del líder Toprak Razgatlioglu (BMW). "En cuanto al chasis, hemos trabajado en la dirección correcta. Todavía necesitamos un poco más en este aspecto, y también necesito familiarizarme un poco más con la Yamaha como piloto. Pero lo estamos consiguiendo, aunque la posición no sea la que me gustaría", dijo Öttl. "En general, creo que hemos encontrado una buena base. Todavía tenemos que mejorar los giros, pero en general estamos progresando. En el test de Jerez todo fue relativamente sencillo, luego en Portimao nos fuimos completamente en la dirección equivocada, pero al final encontramos el camino de vuelta. Podríamos haber mejorado aún más aquí, pero cuando el motor se rompe, te quedas sin tiempo. Ese fue el principal problema".

La sentencia final se dictará el próximo fin de semana, y no sólo los seguidores de Öttl están convencidos de que su héroe dará la vuelta a la tortilla y conseguirá un buen resultado: El año pasado, con Ducati, logró el quinto puesto en la carrera 2.