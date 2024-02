Philipp Öttl (17e/Yamaha) : Moteur et dommages électriques

"C'était un peu difficile", a commencé à résumer Philipp Öttl, 27 ans, lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Je suis sorti deux fois le matin, puis le moteur a malheureusement cassé. Il nous a fallu un certain temps pour le changer, après quoi j'ai tout juste pu faire un tour avant la pause déjeuner. Ce n'était certainement pas une bonne chose".

Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées l'après-midi, car à peine Öttl s'était-il réchauffé que le système électrique est tombé en panne. "Nous avons dû changer le faisceau de câbles. Dans l'ensemble, je n'ai vraiment pas pu rouler", poursuit le pilote GMT94-Yamaha.

Malgré tout, Öttl n'était pas aussi mécontent que sa position sur la feuille de temps, à près d'une seconde et demie du leader Toprak Razgatlioglu (BMW), pourrait le laisser penser. "Du point de vue du châssis, nous avons travaillé dans la bonne direction. Nous avons encore besoin d'un peu de temps à ce niveau, et en tant que pilote, je dois encore m'adapter un peu plus à la Yamaha. Mais ça commence à venir, même si le classement n'est pas celui que je souhaitais", a expliqué Öttl. "Dans l'ensemble, je pense que nous avons trouvé une bonne base. Nous devons encore améliorer notre turning, mais dans l'ensemble, nous allons de l'avant. Lors du test à Jerez, tout était relativement simple, puis à Portimao, nous sommes partis complètement à l'envers, mais nous avons fini par retrouver le chemin. Ici, nous aurions certainement pu nous améliorer encore, mais quand le moteur se casse, tu n'as plus le temps. C'était le problème principal".

Les comptes ne seront faits que le week-end prochain, et les fans d'Öttl ne sont pas les seuls à être convaincus que leur héros renversera la vapeur et obtiendra un bon résultat : L'année dernière, sur Ducati, il avait pris la cinquième place de la course 2.