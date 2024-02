Philipp Öttl (17°/Yamaha): Danni al motore e all'impianto elettrico

"È stato un po' difficile", ha esordito il 27enne Philipp Öttl nel riassunto dell'incontro con SPEEDWEEK.com. "Sono uscito due volte al mattino, poi purtroppo il motore si è rotto. Ci è voluto un po' per cambiarlo, dopodiché sono riuscito a completare solo un giro prima della pausa pranzo. Non è stato certo un buon segno".

Le cose non sono migliorate molto nemmeno nel pomeriggio, perché non appena Öttl si è riscaldato di nuovo, l'impianto elettrico è entrato in sciopero. "Abbiamo dovuto sostituire il cablaggio. Tutto sommato, non ho potuto guidare molto", ha continuato il pilota GMT94 Yamaha.

Tuttavia, Öttl non era così insoddisfatto come suggerirebbe la sua posizione nella classifica dei tempi, a poco meno di un secondo e mezzo dal leader Toprak Razgatlioglu (BMW). "In termini di telaio, abbiamo lavorato nella giusta direzione. Abbiamo ancora bisogno di qualcosa in più in questo senso, e devo anche familiarizzare un po' di più con la Yamaha come pilota. Ma ci stiamo arrivando, anche se la posizione non è quella che vorrei", ha detto Öttl. "Nel complesso, credo che abbiamo trovato una buona base. Dobbiamo ancora migliorare le nostre curve, ma nel complesso stiamo facendo progressi. Nel test di Jerez era tutto relativamente semplice, poi a Portimao siamo andati completamente nella direzione sbagliata, ma alla fine abbiamo ritrovato la strada. Avremmo certamente potuto migliorare ulteriormente qui, ma quando il motore si rompe, semplicemente non c'è più tempo. Questo è stato il problema principale".

Il giudizio finale sarà dato il prossimo fine settimana, e non solo i fan di Öttl sono convinti che il loro eroe cambierà le carte in tavola e otterrà un risultato importante: L'anno scorso, in sella alla Ducati, ha conquistato il quinto posto in gara-2.