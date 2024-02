Philipp Öttl (17º/Yamaha): Danos no motor e na parte eléctrica

"Foi um pouco difícil", começou por dizer Philipp Öttl, de 27 anos, ao SPEEDWEEK.com. "Saí duas vezes de manhã e depois, infelizmente, o motor avariou. Demorámos algum tempo a substituí-lo e, depois disso, só consegui dar uma volta antes da pausa para almoço. Isso não foi nada bom".

As coisas também não melhoraram muito durante a tarde, porque assim que Öttl voltou a aquecer, a parte eléctrica entrou em greve. "Tivemos de substituir a cablagem. Em suma, não pude andar muito", continuou o piloto da GMT94 Yamaha.

No entanto, Öttl não estava tão insatisfeito como a sua posição na tabela de tempos, a pouco menos de um segundo e meio do líder Toprak Razgatlioglu (BMW), poderia sugerir. "Em termos de chassis, trabalhámos na direção certa. Ainda precisamos de um pouco mais neste aspeto e eu também preciso de me familiarizar um pouco mais com a Yamaha como piloto. Mas estamos a chegar lá, mesmo que a posição não seja a que eu gostaria", disse Öttl. "No geral, penso que encontrámos uma boa base. Ainda temos de melhorar a nossa viragem, mas no geral estamos a fazer progressos. No teste em Jerez tudo era relativamente simples, depois em Portimão fomos completamente na direção errada, mas acabámos por encontrar o caminho de volta. Poderíamos certamente ter melhorado ainda mais aqui, mas quando o motor avaria, ficamos simplesmente sem tempo. Foi esse o principal problema".

O julgamento final será feito no próximo fim de semana e não são só os fãs de Öttl que estão convencidos que o seu herói vai dar a volta por cima e conseguir um bom resultado: No ano passado, com a Ducati, ele ficou em quinto lugar na corrida 2.