Domi Aegerter (15º/Yamaha): Primero nervioso, luego a tope

Dominique Aegerter se sentó por última vez en su Yamaha R1 el 1 de noviembre de 2023, tras lo cual llegó el parón invernal y una infección vírica, motivo por el cual el piloto suizo tuvo que saltarse los tests de Superbike de los días 24/25 de enero en Jerez y 29/30 de enero en Portimão; los entrenamientos personales también tuvieron que posponerse debido a la persistente enfermedad.

El bicampeón del mundo de Supersport se mostró muy ilusionado ante el test oficial de Dorna en Phillip Island el martes de esta semana.



"Estaba muy nervioso la semana pasada, porque cuatro meses sin una moto de carreras era mucho tiempo para mí. Tampoco sabía cómo se sentiría mi cuerpo después de cuatro semanas sin entrenar. Pero estoy muy contento de poder pilotar de nuevo, y en esta bonita pista y con este buen tiempo", dijo Domi, visiblemente aliviado. "También tenía muchas ganas de volver a ver a todo el equipo GRT. Siempre me han animado cuando últimamente no me encontraba muy bien. Después de este día, siento el cuerpo un poco agarrotado. Pero por suerte ahora tengo dos días para recuperarme".

Aegerter completó 98 vueltas en el pintoresco trazado australiano y registró un mejor tiempo personal de 1:29.648 minutos, con lo que se quedó a 1.137 segundos del 13º puesto.



"Por supuesto, necesité unas cuantas vueltas al principio para acostumbrarme de nuevo a la moto, a la potencia del motor y también a la velocidad, porque correr en la recta a 320 km/h es algo que no se hace tan a menudo en los meses de invierno", explicó el piloto de Rohrbach. "En cuanto a la prueba, hemos trabajado duro todo el día. Por supuesto, habría preferido lograr una mejor posición al final. Pero debido a la infección del virus, no pudimos empezar antes el trabajo de la prueba. Por eso estamos un poco por detrás de los demás. El primer fin de semana de carreras empieza el viernes y los primeros puntos se sumarán el sábado. Hasta entonces, trabajaremos duro para estar mejor preparados y estar entre los primeros."