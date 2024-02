Domi Aegerter (15ème /Yamaha) : D'abord nerveux, puis à fond

La dernière fois que Dominique Aegerter a pris le guidon de sa Yamaha R1, c'était le 1er novembre 2023, puis la pause hivernale et une infection virale ont contraint le Suisse à faire l'impasse sur les tests Superbike des 24 et 25 janvier à Jerez et des 29 et 30 janvier à Portimão ; les entraînements personnels ont également dû être mis entre parenthèses en raison de cette maladie persistante.

Le double champion du monde Supersport était donc d'autant plus excité avant le test officiel de Dorna à Phillip Island mardi de cette semaine.



"La semaine dernière, j'étais très nerveux, car quatre mois sans moto de course, c'était long pour moi. Je ne savais pas non plus comment mon corps allait se sentir après quatre semaines sans entraînement. Mais je suis très heureux de pouvoir à nouveau rouler, et qui plus est sur ce beau circuit et par ce beau temps", a déclaré Domi, visiblement soulagé. "J'étais aussi très heureux de retrouver toute l'équipe GRT. Ils m'ont toujours remonté le moral quand je ne me sentais pas très bien dernièrement. Après cette journée, mon corps s'est senti un peu raide. Mais heureusement, j'ai maintenant deux jours pour récupérer".

Aegerter a bouclé 98 tours sur la pittoresque piste australienne et a signé son meilleur temps personnel en 1:29,648 min ; à 1,137 sec, il s'est classé 13e.



"Bien sûr, j'ai eu besoin de quelques tours au début pour me réhabituer à la moto, à la puissance du moteur et à la vitesse, car dévaler une ligne droite à 320 km/h n'est pas une chose que l'on fait si souvent pendant les mois d'hiver", a expliqué le pilote de Rohrbach. "En ce qui concerne le test, nous avons travaillé dur toute la journée. Bien sûr, j'aurais préféré obtenir une meilleure position à la fin. Mais à cause de l'infection virale, nous n'avons pas pu commencer le travail de test plus tôt. C'est pourquoi nous sommes un peu en retard sur les autres. Le premier week-end de course commence vendredi et les premiers points seront marqués samedi. D'ici là, nous allons travailler dur pour être mieux préparés et continuer à nous battre devant".