Domi Aegerter (15°/Yamaha): Prima nervoso, poi a tutto gas

Dominique Aegerter si è seduto per l'ultima volta sulla sua Yamaha R1 il 1° novembre 2023, poi la pausa invernale e un'infezione virale hanno costretto il pilota svizzero a saltare i test Superbike del 24/25 gennaio a Jerez e del 29/30 gennaio a Portimão; anche l'allenamento personale è stato rimandato a causa della persistente malattia.

Il due volte campione del mondo Supersport si è detto molto eccitato in vista del test ufficiale Dorna di Phillip Island di martedì prossimo.



"Ero molto nervoso la scorsa settimana, perché quattro mesi senza moto da corsa sono stati lunghi per me. Inoltre, non sapevo come si sarebbe sentito il mio corpo dopo quattro settimane senza allenamento. Ma sono molto felice di poter correre di nuovo, su questa bella pista e con questo bel tempo", ha detto Domi, visibilmente sollevato. "Non vedevo l'ora di rivedere tutto il team GRT. Mi hanno sempre tirato su di morale quando ultimamente non mi sentivo bene. Dopo questa giornata, il mio corpo si sente un po' rigido. Ma per fortuna ho due giorni per recuperare".

Aegerter ha completato 98 giri sul pittoresco tracciato australiano e ha registrato il suo miglior tempo personale in 1:29.648 minuti, con un ritardo di 1,137 secondi dal 13° posto.



"Naturalmente ho avuto bisogno di qualche giro all'inizio per riabituarmi alla moto, alla potenza del motore e anche alla velocità, perché correre sul rettilineo a 320 km/h è una cosa che non si fa spesso nei mesi invernali", ha spiegato il pilota di Rohrbach. "Per quanto riguarda il test, abbiamo lavorato duramente tutto il giorno. Naturalmente, avrei preferito ottenere una posizione migliore alla fine. Ma a causa dell'infezione virale, non abbiamo potuto iniziare prima il lavoro di prova. Per questo motivo siamo un po' indietro rispetto agli altri. Il primo weekend di gara inizia venerdì e i primi punti verranno assegnati sabato. Fino ad allora, lavoreremo sodo per prepararci al meglio e per essere tra i primi".