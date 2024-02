Domi Aegerter (15º/Yamaha): Primeiro nervoso, depois a todo o gás

Dominique Aegerter teve de cancelar os testes de Superbike em janeiro devido a uma infeção viral. O piloto da Yamaha fez um regresso sólido no teste de Phillip Island e está agora ansioso pelo início do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Dominique Aegerter sentou-se pela última vez na sua Yamaha R1 a 1 de novembro de 2023, seguindo-se a pausa de inverno e uma infeção viral, razão pela qual o piloto suíço teve de faltar aos testes de Superbike de 24/25 de janeiro em Jerez e de 29/30 de janeiro em Portimão; o treino pessoal também teve de ser adiado devido à doença persistente.

O bicampeão do Mundo de Supersport estava ainda mais entusiasmado com o teste oficial da Dorna em Phillip Island na terça-feira desta semana.



"Estava muito nervoso na semana passada, porque quatro meses sem uma mota de corrida foi muito tempo para mim. Também não sabia como é que o meu corpo se iria sentir depois de quatro semanas sem treinar. Mas estou muito feliz por poder voltar a correr, e nesta bela pista e com este tempo maravilhoso", disse Domi, visivelmente aliviado. "Também estava muito ansioso por voltar a ver toda a equipa GRT. Eles sempre me animaram quando não me estava a sentir muito bem nos últimos tempos. Depois deste dia, sinto o meu corpo um pouco rígido. Mas, felizmente, agora tenho dois dias para recuperar."

Aegerter completou 98 voltas à pitoresca pista australiana e registou o melhor tempo pessoal de 1:29,648 minutos, ficando a 1,137 segundos do 13º lugar.



"Claro que precisei de algumas voltas no início para me habituar novamente à moto - à potência do motor e também à velocidade, porque correr na reta a 320 km/h é algo que não se faz muitas vezes nos meses de inverno", explicou o piloto de Rohrbach. "No que diz respeito ao teste, trabalhámos arduamente durante todo o dia. Claro que preferia ter conseguido uma melhor posição no final. Mas devido à infeção por vírus, não pudemos começar o teste mais cedo. É por isso que estamos um pouco atrás dos outros. O primeiro fim de semana de corridas começa na sexta-feira e os primeiros pontos serão marcados no sábado. Até lá, vamos trabalhar arduamente para estarmos melhor preparados e para estarmos entre os primeiros."