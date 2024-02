Nicolo Bulega: El aprendiz de brujo sigue siendo fantástico

Tras un largo y entretenido duelo con Andrea Iannone, en el que los dos italianos se alternaron varias veces al frente de la tabla de tiempos, parecía que Nicolo Bulega podría imponerse como el mejor del día por la tarde... hasta que Toprak Razgatlioglu, desertor del ROKiT-BMW oficial, salió a la caza de tiempos poco antes del final de la prueba y estableció un récord de vuelta no oficial de 1:28,511 min sobre el asfalto fresco, relegando a Bulega al segundo puesto por un toque de 0,074 segundos.

No obstante, Bulega se mostró impresionado tanto por su propio rendimiento como por la velocidad de su Ducati. "Phillip Island es mi circuito favorito, pilotar aquí es una experiencia única", comentó entusiasmado el campeón de Supersport. "Sin embargo, las primeras cinco o seis vueltas fueron un poco extrañas y movidas porque no llegué exactamente al final de la recta de meta a mi ritmo habitual. Me costó un poco adaptarme a la tremenda velocidad y a los nuevos puntos de frenada con la superbike antes de la curva 1. Tuve que cambiar algunos interruptores. Tuve que activar algunos interruptores en mi cabeza, pero después de unas diez vueltas lo estaba llevando bien."

Se quedó corto, porque en el duelo con Iannone, Bulega batió varias veces el récord de la pole. Aún más impresionante fue lo cuidadoso que fue con los neumáticos. "Mi ritmo para la carrera es muy, muy bueno. En este sentido, el test ha ido incluso mejor que los otros que ya hemos completado", dijo el piloto de 24 años, frotándose las manos. "He oído que algunos pilotos han tenido problemas con la durabilidad de los neumáticos, pero no me puedo quejar. Los técnicos de Pirelli me han dicho que soy uno de los mejores pilotos en cuanto a desgaste de neumáticos. De hecho, la caída en el rendimiento de los neumáticos apenas ha sido digna de mención y ha sido fácil de controlar".

Él mismo confía en poder sobrevivir 21 vueltas en Phillip Island con el mismo neumático, señaló. No estaba al tanto de ningún intento por parte de representantes individuales de otros equipos de acortar posiblemente la distancia de carrera o de convocar una carrera de bandera a bandera con un cambio de neumáticos. "Sea lo que sea lo que se nos presente, estoy preparado para todas las eventualidades", se encogió de hombros. "Sin embargo, sin duda será una ventaja para nosotros si podemos completar la carrera con normalidad y según lo previsto. Mientras que tres o cuatro de los otros pilotos están teniendo problemas, Iannone y yo lo estamos llevando particularmente bien. En lo que a mí respecta, lo atribuyo a mi estilo de pilotaje suave y fluido".

A pesar del éxito de la jornada, Bulega ve margen de mejora para las carreras del próximo fin de semana. "Hemos trabajado bien y estamos en una posición mejor de la que hubiera esperado. La moto es buena y he tenido muy buenas sensaciones en todos los circuitos en los que hemos estado hasta ahora", admitió. "Pero siempre hay cosas que se pueden optimizar más. Aquí en Phillip Island tengo que trabajar en la frenada y en las curvas 4 y 10".