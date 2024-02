Nicolo Bulega : l'apprenti sorcier reste fantastique

Après un long et amusant duel avec Andrea Iannone, au cours duquel les deux Italiens se sont plusieurs fois relayés en tête de la feuille de temps, Nicolo Bulega semblait pouvoir s'imposer comme le meilleur du jour dans l'après-midi, jusqu'à ce que Toprak Razgatlioglu, passé à la BMW officielle de ROKiT, ne parte à la chasse au temps juste avant la fin des tests et établisse un record du tour non officiel de 1 :28,511 min sur l'asphalte frais, reléguant Bulega à la deuxième place pour 0,074 seconde.

Malgré tout, Bulega a été impressionné par sa propre performance et par la vitesse de sa Ducati. "Phillip Island est mon circuit préféré, rouler ici est une expérience unique", s'est enthousiasmé le champion Supersport. "Malgré tout, les cinq ou six premiers tours ont été un peu étranges et bancals, car je n'arrivais pas vraiment à mon rythme habituel au bout de la dernière ligne droite. Il m'a fallu un certain temps pour m'adapter à l'énorme vitesse et aux nouveaux points de freinage avec la Superbike avant le virage 1. J'ai dû changer quelques interrupteurs dans ma tête, mais après une dizaine de tours, je me suis bien débrouillé".

C'est peu dire que Bulega a battu à plusieurs reprises le record de la pole dans son duel avec Iannone. Ce qui était encore plus impressionnant, c'était la manière dont il ménageait ses pneus. "Mon rythme pour la course est très, très bon. De ce point de vue, le test s'est encore mieux déroulé que les autres que nous avons déjà effectués", a déclaré le pilote de 24 ans en se frottant les mains. "J'ai entendu dire que certains pilotes avaient eu des problèmes avec la durée de vie de leurs pneus, mais je n'ai pas à me plaindre. Les techniciens Pirelli m'ont dit que j'étais l'un des meilleurs pilotes en termes d'usure. En fait, la dégradation de la performance des pneus était à peine digne d'être mentionnée et bien contrôlée".

Il s'est dit confiant dans sa capacité à tenir 21 tours de Phillip Island avec les mêmes pneus. Il n'a pas entendu parler des tentatives de certains représentants d'autres équipes de raccourcir la distance de course ou de déclarer une course flag to flag avec changement de pneus. "Quoi qu'il arrive, je suis paré à toute éventualité", a-t-il déclaré en haussant les épaules. "Mais pour nous, c'est certainement un avantage de pouvoir faire la course normalement et comme prévu. Alors que trois ou quatre des autres pilotes ont des problèmes, Iannone et moi nous en sortons particulièrement bien. En ce qui me concerne, j'attribue cela à mon pilotage souple et fluide".

Malgré cette journée réussie, Bulega estime qu'il y a un potentiel d'amélioration pour les courses du week-end prochain. "Nous avons bien travaillé et nous sommes mieux placés que ce que j'attendais moi-même. La moto est bonne et j'ai eu de très bonnes sensations sur tous les circuits où nous sommes allés jusqu'à présent", a-t-il reconnu. "Mais il y a toujours des choses qui peuvent être optimisées. Ici, à Phillip Island, je dois peaufiner le freinage et l'entrée dans les virages 4 et 10 !"