Nicolo Bulega: L'apprendista stregone rimane fantastico

Dopo aver ottenuto risultati promettenti in tutti gli altri test pre-stagionali della Superbike, il nuovo pilota ufficiale Ducati, Nicolo Bulega, non ha mostrato alcuna debolezza martedì a Phillip Island ed è stato battuto solo di poco per il secondo posto.

Dopo un lungo e divertente duello con Andrea Iannone, in cui i due italiani si sono alternati più volte in cima alla classifica dei tempi, sembrava che Nicolò Bulega potesse affermarsi come il migliore della giornata nel pomeriggio - fino a quando Toprak Razgatlioglu, che ha disertato il ROKiT-BMW ufficiale, è andato a caccia di tempi poco prima della fine del test e ha stabilito un record sul giro non ufficiale di 1. 28.511 min sull'asfalto fresco, relegando Bulega al secondo posto per un tocco di 0,074 secondi: 28,511 min sull'asfalto fresco, relegando Bulega al secondo posto per un tocco di 0,074 secondi.

Tuttavia, Bulega è rimasto impressionato sia dalle sue prestazioni che dalla velocità della sua Ducati. "Phillip Island è la mia pista preferita, guidare qui è un'esperienza unica", ha dichiarato entusiasta il campione della Supersport. "Tuttavia, i primi cinque o sei giri sono stati un po' strani e traballanti perché non sono arrivato alla fine del rettilineo d'arrivo con il mio solito ritmo. Mi ci è voluto un po' di tempo per adattarmi all'enorme velocità e ai nuovi punti di frenata con la superbike prima della curva 1. Ho dovuto cambiare qualche interruttore. Ho dovuto cambiare qualche interruttore nella mia testa, ma dopo una decina di giri me la cavavo bene".

È stato un eufemismo, perché nel duello con Iannone, Bulega ha battuto più volte il record della pole. Ancora più impressionante è stata la sua attenzione alle gomme. "Il mio passo per la gara è molto, molto buono. Da questo punto di vista, il test è andato anche meglio degli altri che abbiamo già completato", ha detto il 24enne, sfregandosi le mani. "Ho sentito che alcuni piloti hanno avuto problemi con la durata degli pneumatici, ma non posso lamentarmi. I tecnici Pirelli mi hanno detto che sono uno dei migliori piloti in termini di usura degli pneumatici. In effetti, il calo di prestazioni degli pneumatici è stato appena degno di nota ed è stato facile da controllare".

Lui stesso è fiducioso di poter superare i 21 giri di Phillip Island con lo stesso pneumatico, ha osservato. Non era a conoscenza di tentativi da parte di singoli rappresentanti di altre squadre di accorciare la distanza di gara o di richiedere una gara flag-to-flag con cambio gomme. "Qualunque cosa accada, sono pronto a tutte le evenienze", ha detto scrollando le spalle. "Tuttavia, sarà sicuramente un vantaggio per noi se riusciremo a completare la gara normalmente e come previsto. Mentre tre o quattro degli altri piloti hanno problemi, io e Iannone ce la stiamo cavando particolarmente bene. Per quanto mi riguarda, lo attribuisco al mio stile di guida fluido e scorrevole".

Nonostante il successo della giornata, Bulega vede margini di miglioramento per le gare del prossimo fine settimana. "Abbiamo lavorato bene e siamo in una posizione migliore di quella che mi sarei aspettato. La moto è buona e ho avuto un ottimo feeling su tutte le piste su cui siamo stati finora", ha ammesso. "Ma ci sono sempre cose che possono essere ulteriormente ottimizzate. Qui a Phillip Island devo lavorare sulla frenata e sulle curve 4 e 10!".