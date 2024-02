Nicolo Bulega: O aprendiz de feiticeiro continua fantástico

Depois de um longo e divertido duelo com Andrea Iannone, em que os dois italianos alternaram várias vezes no topo da tabela de tempos, parecia que Nicolo Bulega seria capaz de se afirmar como o melhor do dia durante a tarde - até que Toprak Razgatlioglu, que desertou para o ROKiT-BMW oficial, foi à caça de tempos pouco antes do final do teste e estabeleceu um recorde de volta não oficial de 1:28,511 min no asfalto fresco, relegando Bulega para o segundo lugar por um toque de 0,074 segundos.

No entanto, Bulega ficou impressionado com o seu próprio desempenho e com a velocidade da sua Ducati. "Phillip Island é a minha pista favorita, correr aqui é uma experiência única," disse o campeão de Supersport. "No entanto, as primeiras cinco ou seis voltas foram um pouco estranhas e instáveis porque não cheguei ao final da reta da meta ao meu ritmo habitual. Demorei algum tempo a adaptar-me à enorme velocidade e aos novos pontos de travagem com a superbike antes da curva 1. Tive de mudar alguns interruptores na minha cabeça, mas após cerca de dez voltas estava a lidar bem com a situação."

Isto foi um eufemismo, porque no duelo com Iannone, Bulega bateu o recorde da pole várias vezes. Ainda mais impressionante foi o cuidado que teve com os pneus. "O meu ritmo para a corrida é muito, muito bom. Neste aspeto, o teste correu ainda melhor do que os outros que já realizámos", disse o piloto de 24 anos, esfregando as mãos. "Ouvi dizer que alguns dos pilotos tiveram problemas com a durabilidade dos pneus, mas não me posso queixar. Os técnicos da Pirelli disseram-me que sou um dos melhores pilotos em termos de desgaste dos pneus. De facto, a queda no desempenho dos pneus quase não valeu a pena mencionar e foi fácil de controlar".

Ele próprio está confiante de que pode sobreviver a 21 voltas em Phillip Island com o mesmo pneu, observou. Ele não tinha conhecimento de quaisquer tentativas de representantes individuais de outras equipas para encurtar a distância da corrida ou para realizar uma corrida de bandeira a bandeira com uma mudança de pneus. "O que quer que aconteça, estou preparado para todas as eventualidades", encolheu os ombros. "No entanto, será certamente uma vantagem para nós se conseguirmos completar a corrida normalmente e como planeado. Enquanto três ou quatro dos outros pilotos estão a ter problemas, eu e o Iannone estamos a lidar particularmente bem com eles. No que me diz respeito, atribuo isso ao meu estilo de pilotagem suave e fluido."

Apesar do dia bem sucedido, Bulega vê espaço para melhorias para as corridas do próximo fim de semana. "Trabalhámos bem e estamos numa posição melhor do que eu esperava. A moto é boa e tive boas sensações em todas as pistas em que estivemos até agora", admitiu. "Mas há sempre coisas que podem ser optimizadas. Aqui em Phillip Island tenho de trabalhar na travagem e na viragem para as Curvas 4 e 10!"